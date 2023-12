Tags antisémites : Le CRCM réagit

La lettre ouverte du CRCM :

Monsieur Le Rédacteur en Chef,

Le Journal de l’Ile de La Réunion et le site internet Clicanoo ont publié ce lundi 4 décembre 2023 dans la rubrique des faits divers un article intitulé « Tags antisémites de Sainte Clotilde : les propriétaires sont choqués ».

Nous sommes tous attristés et choqués par ces inscriptions antisémites et partageons pleinement la condamnation totale de ces actes racistes qui sont insupportables et intolérables. Nous espérons vivement que les auteurs de ces délits graves soient rapidement identifiés et sanctionnés.

Nous sommes tout aussi atterrés et choqués du rapprochement nauséabond effectué entre la présence d’un lieu de culte (musulman ou autre d’ailleurs) et ces tags antisémites et racistes assorties d’inscriptions fascistes qui rappellent les heures sombres de notre histoire. En effet, dans le dernier paragraphe, le rédacteur de l’article, monsieur Eric Lainé écrit ceci : » En cheminant dans la rue concernée, le Journal de l’Ile a remarqué qu’une mosquée se trouvait à un jet de pierres des tags antisémites. Simple coïncidence ? »

Quelle est la nature du lien que vous établissez entre ce lieu de culte et ces inscriptions ? Ce cheminement fallacieux ne révèlerait-t-il pas une volonté de dénigrer et de désigner une communauté de foi – en l’occurrence les musulmans – comme étant la coupable toute trouvée ?

Cette manière de jeter le doute en empruntant un raccourci susceptible de jeter l’opprobre sur une mosquée ne témoignerait-elle pas d’une volonté de nuire, voire d’inciter à la haine des musulmans ?

Il est permis de s’interroger…

Ce n’est pas ce « cheminement » qui conduit à vivifier ce vivre-ensemble réunionnais que nous chérissons tous, à promouvoir l’altérité, le respect de l’autre et la bienveillance. Bien au contraire, il conduit à fracturer une société déjà fragilisée par les difficultés sociales et sociétales.

Nous osons croire que ce raccourci n’est qu’une stupide et inacceptable maladresse et ne représente pas la ligne d’un journal qui fait partie de la vie des Réunionnais depuis tant d’années.

Recevez, Monsieur Le Rédacteur en Chef, l’expression de notre parfaite considération.

Les signataires :

Président du Conseil Régional du Culte Musulman de la Réunion, Nazir Ahmad PATEL

Président de l’AISD Grande Mosquée de Saint-Denis, Fezlé IBRAHIM

Président ARECI – Mosquée Chafféite – Mihidoiri ALI

Président de l’Union des Mosquées Sunnites de la Réunion, Elias RAVATE

Président de l’Union des Associations Khodjas Shias Isnasheri de La Réunion, RazaAly ASGARALY

Président de l’Association Musulmane de la Réunion, Houssen AMODE