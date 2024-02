Surf : Un Open de France organisé à La Réunion en mars

La dernière compétition de ce genre remontait à octobre 2003 à Saint-Pierre. Trois catégories seront présentes, shortboard, longboard et bodyboard. Après la déception de n’avoir pas vu La Réunion retenue pour la World Championship Tour (WCT), et sa petite sœur, la World Qualifying Series (WQS), les amoureux des vagues peuvent largement se consoler par cette annonce.

Mathis Crozon, l’organisateur de cette étape des championnats de France pour la Ligue réunionnaise de surf, ne cache pas sa satisfaction. « C’est un événement que La Réunion n’avait pas eu la chance d’accueillir depuis 21 ans, donc cela va vraiment être de belles retrouvailles. Le retour d’une épreuve nationale l’année des JO, c’est un vrai cadeau pour les Outre-mer. On va tout faire pour proposer le plus bel événement possible« , explique l’ancien champion du monde junior ISA par équipes en 2016. La part belle sera donnée aux surfeurs péi « qui ont dernièrement brillé sur des compétitions dans l’Hexagone ou à l’étranger. On attend de nombreux locaux, comme Matéo Poulot« , poursuit Mathis Crozon.

Pour l’instant, difficile de savoir exactement où se déroulera la compétition. Les organisateurs affirment être toujours en discussion avec plusieurs communes. « Cela sera dans l’Ouest forcément, mais on doit encore travailler pour fixer l’épreuve. On est en lien avec plusieurs villes pour trouver le spot« , explique l’ancien champion. Niveau sécurisation, rien ne sera non plus laissé au hasard, avec un dispositif en lien avec le CSR (Centre sécurité requin) « et une vigie-requin renforcée », souligne Mathis Crozon. Une chose est sûre, le retour de compétition sur l’île est attendu par la communauté des surfeurs afin de marquer définitivement la fin d’une époque : celle de la crise requin. « C’est une bonne occasion de faire changer les mentalités sur l’image du surf à La Réunion et montrer qu’il est toujours bien vivant« , conclut Mathis Crozon.

Un test grandeur nature en 2022 qui a porté ses fruits

Une compétition « test » avait été organisée le 9 novembre dernier. Une centaine d’athlètes locaux, nationaux et internationaux ont pris part à cette épreuve « amicale » organisée par Leu Tropical Surf Team (LTST974) en partenariat avec la Région Réunion. Plusieurs grands noms réunionnais avaient fait le déplacement.

Cette compétition avait pour but de vérifier la possibilité de maintenir les protocoles de sécurité à La Réunion pour une épreuve internationale en 2024.

La Réunion meurtrie par la crise requin

Les vagues réunionnaises n’attiraient déjà plus les regards avant même la crise requin. La dernière compétition internationale s’est déroulée à Saint-Leu en 1992 et les dernières épreuves nationales remontent à la même période.

La crise requin a ensuite totalement arrêté les compétitions pendant de nombreuses années. Après une décennie marquée par une hécatombe dans les eaux de La Réunion (27 attaques dont 11 mortelles).

Le surf a repris timidement avec le travail du Centre de Sécurité Requin et la mise en place de dispositifs de surveillance et de protection. Aujourd’hui, les activités nautiques sont toujours interdites sur le littoral de La Réunion hormis dans les espaces aménagés et zones d’expérimentation opérationnelle (ZONEX) où se déroulent les compétitions locales et bientôt nationales.