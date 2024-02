Suppression de l’allocation de solidarité spécifique : « Le gouvernement Attal souhaite punir les plus précaires »

Le PLR réagit au projet de suppression de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) au profit du Revenu de solidarité active (RSA). Avec ce basculement, les bénéficiaires ne pourront pas acquérir des trimestres pour la retraite. Aussi, une " annonce qui vise à punir les plus désavantagés, et qui étranglera financièrement les collectivités", fustige Pour La Réunion.

Son communiqué :

Mardi 30 janvier dans son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la suppression de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), faisant basculer ses bénéficiaires sur le RSA : une mesure qui pénalisera des personnes déjà précaires et en particulier des séniors. Le PLR s’indigne de cette annonce qui vise à punir les plus désavantagés, et qui étranglera financièrement les collectivités.

L’allocation spécifique de solidarité est un dispositif financé par l’Etat et qui concerne les personnes en chômage longue durée : d’un montant de 545 euros par mois, elle est vitale à une population extrêmement précaire, en grande partie composée de seniors. Cette allocation ne dépasse pas une durée de cinq ans. Pour le PLR, l’annonce de sa suppression est cohérente avec une politique qui vise à dégrader les conditions de vie déjà précaires des personnes modestes et pauvres, punissant par là ces personnes en dehors de l’emploi, en “récompensant” ceux qui en ont un, sans pour autant augmenter leurs salaires.

Le gouvernement et M. Emmanuel Macron souhaitent pousser les chômeurs à accepter tout type d’activité, même dans des conditions de travail et avec des rémunérations très dégradées. Ces idées fixes qu’un chômeur ou qu’une chômeuse est forcément paresseux ou paresseuse, qu’il ou elle mérite que ses conditions de vie soient de plus en plus délabrées et que cela les motivera à travailler, le PLR les dénonce : faut-il n’avoir jamais été précarisé, n’avoir jamais réellement rencontré ces personnes pour penser de la sorte. Basculées sur le RSA, ils et elles devront donc justifier de 15 heures d’activité par semaine : travailler pour moitié moins que le taux horaire du SMIC, donc, afin de pouvoir toucher à peine de quoi survivre. Encore une preuve de la politique de punition d’Emmanuel Macron. Pour le PLR, qui réclame l’abandon de ces mesures, être précaire n’est pas un motif de sanction.

De plus, et à l’exception de Mayotte, de la Guyane et de la Réunion -où pour faire face à des dépenses importantes, les compétences relatives au financement, à la gestion de l’allocation, de ses allocataires ainsi que leur orientation vers un dispositif d’accompagnement social ou professionnel ont été confiées à l’Etat- ce sont les départements qui financent la moitié des plus de 11 milliards d’euros du RSA, alors que l’Etat devrait prendre en charge ces citoyens. Cette mesure étranglera ces collectivités financièrement. Celles-ci devront déjà gérer l’accompagnement des personnes qui en bénéficient pour les heures de travail dont ils devront justifier afin de toucher leurs minima sociaux.

S’il est facile pour le gouvernement de pratiquer des économies en renvoyant la charge financière aux départements, le PLR dénonce cette défausse et rappelle que la fraude fiscale en France s’élève à 14, 6 milliards d’euros par an : au lieu de sanctionner les plus précaires pour la simple raison qu’ils le sont, il est urgent de réclamer leur juste part d’impôts à ceux qui trichent.

Selon l’Institut des politiques publiques (IPP), ce sont les 1% des plus riches qui ont bénéficié de la plus importante hausse de pouvoir d’achat, eux encore qui ont bénéficié de la transformation de l’Impôt sur la fortune (ISF) en Impôt sur la fortune immobilière (IFP), où encore de la mise en place du prélevement forfaitaire unique (PFU). Le président Emmanuel Macron est bel et bien le président des riches, et ces nouvelles annonces ne font que le démontrer une fois de plus.

POUR LA RÉUNION