Sudéau fait un point de situation à 17h ce mercredi

Sudéau fait un point d'étape des réparations pour les usagers de L'Entre-Deux, du Tampon, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.

Le communiqué :

Depuis la levée de l’alerte rouge hier midi, l’ensemble de nos équipes est mobilisé pour faire les différents diagnostics sur nos installations. Outre les captages bouchés qui ont été en grande partie débouchés entre hier et ce matin, le principal point noir reste la non-alimentation en électricité de nos installations. Nous avons besoin d’énergie pour faire marcher nos pompes. Nous avons des manques d’eau sur une grande partie des 4 communes de la CASUD.

Commune du Tampon

La commune du Tampon dépend des captages des Hirondelles et du Pont du Diable. Le captage des Hirondelles a été débouché et nous avons commencé à remplir un réservoir permettant de rétablir la distribution dans certains secteurs de la commune. Des manques d’eau sont en cours sur une partie de la commune du Tampon. Les secteurs impactés sont les suivants :

Plaine des Cafres.

Chemin Chapelle

Ligne Murier

RD36

RN3 partie comprise entre le 16ème Km et le 27ème Km

Chemin Soupraye

Rue du Père Favron

Chemin Philidor Técher

Bras Creux partie haute

Chemin des Muguets

Notre Dame de la Paix

Partie comprise entre le 17ème Km et le Centre-Ville

La pointe

Bérive

Ligne d’Equerre

Commune de L’Entre-Deux:

L’usine paille en queue a été remise en service dans la matinée, les réservoirs Coteau Sec et Bras Long sont encore vides à cette heure-ci. Nous comptons sur le civisme de nos abonnés pour éviter une surconsommation et ainsi un retour à la normale. Nous avons des manques d’eau sur le secteur alimenté par les réservoirs Côteau Sec et Bras Long.

Argamasse, Chemin Trou de Magasin, Centre-ville

Grand Fond Intérieur, Chemin de l’Eglise, Rue Fortuné Hoarau et toutes les voies adjacentes

Commune de Saint-Joseph:

La commune de Saint-Joseph est en grande partie alimentée par des chaînes de pompage nécessitant une alimentation électrique. Depuis le passage du cyclone tropical, EDF n’a pas pu rétablir l’énergie pour ces chaînes de pompage. Des manques d’eau sont donc en cours sur les secteurs de

La Crête

Delbon

Jean Petit

Grand Coude

Commune de Saint-Philippe:

La commune est alimentée par le forage Basse Vallée qui n’a toujours pas d’électricité. Des manques d’eau sont constatés sur différents secteurs :

Ravine Ango

Takamaka

Le Tremblet

Mont Serin

Mare Longue

Baril les Hauts

Bois de Pomme

Recommandations sur la qualité de l’eau

Sur l’ensemble du Département, et selon les recommandations de l’ARS, il est préférable de ne pas consommer l’eau du robinet pour la boisson et la préparation des aliments. Il faut préférer la consommation d’eau embouteillée ou, à défaut, faire bouillir au préalable l’eau du robinet au moins 3 minutes.

Nous tiendrons informés nos abonnés par voie de presse, par mail, et sur notre site internet www.sudeau.re de l’évolution de la situation. Nous remercions nos abonnés pour leur compréhension.