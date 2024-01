Stéphane Fouassin futur ministre des Outre-mer ?

Même s’il a comme handicap de n’avoir que peu d’expérience en tant que parlementaire, l’ancien maire de Salazie a l’avantage de siéger avec le groupe de la majorité présidentielle au Sénat et de faire de la politique depuis 25 ans en tant que maire de Salazie. Il a en outre à son crédit d’avoir été longtemps président de l’association des maires de La Réunion et il pourrait être un sérieux atout pour la majorité présidentielle pendant la campagne des Européennes. N’oublions pas que La Réunion est de loin le département le plus peuplé d’Outre-mer et qu’à elle seule, notre île compte autant d’habitants que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane réunis.

Si jamais Emmanuel Macron et Gabriel Attal désiraient voir un DOMien au ministère de l’Outre-mer, ce qui est loin d’être acquis, son principal concurrent pourrait être le Guadeloupéen Olivier Serva qui siège dans le groupe LIOT au Parlement et qui a, lui aussi, soutenu la majorité présidentielle… avant de prendre ses distances et de voter les deux dernières motions de censure contre le gouvernement d’Elisabeth Borne. Autant dire qu’il part avec un sérieux handicap !

Et si d’aventure le président de la République souhaitait voir une femme occuper le poste, il pourrait toujours se tourner vers la franco-mauricienne Prisca Thévenot, qui siégeait déjà au gouvernement avec Elisabeth Borne comme secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national Universel.

Parmi les prétendants, citons également Stéphane Bijoux, qui est député européen macroniste depuis 2019. Une candidature qui aurait peu de chances d’aboutir, nous dit-on.

Reste que vérité d’aujourd’hui n’est peut-être pas celle de demain. Les cotes de chaque prétendant sont encore susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse d’ici à l’annonce officielle des nouveaux membres du gouvernement et des surprises sont toujours possibles.