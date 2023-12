Mutuelles et gouvernement se renvoient la responsabilité de la forte augmentation annoncée des tarifs des cotisations des mutuelles complémentaires santé pour l’année 2024, avec des augmentations prévues de plus de 8% en moyenne. Le gouvernement qualifie ces hausses d’injustifiées tandis que les mutuelles invoquent une forte hausse des dépenses médicales.

Selon les estimations, les mutuelles prévoient une augmentation moyenne des cotisations de 8,1% en 2024, après une hausse de 4,7% en 2023. Les autres acteurs majeurs du secteur – les assureurs et les organismes paritaires – n’ont pas encore donné d’évaluations officielles, mais tout indique que les augmentations seront similaires.