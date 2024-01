St-André : Inauguration de la « Maison des Services »

Saint-André, le vendredi 1er décembre 2023

M. Le Maire de Saint-André, Joé Bédier, et l’équipe municipale ont inauguré ce matin « La Maison des Services » une plateforme novatrice et inédite d’accueil du public qui vise à améliorer l’accès au droit en général de tous les usagers du territoire de Saint-André.

Cette structure faire partie du programme de mandature et elle intègre le projet de réforme des services publics de proximité qui est engagé depuis 2020 sur la commune. L’objectif est bien entendu de valoriser la proximité et l’amélioration du service public communal dans son entièreté. La Maison des Services permettra donc de renseigner et d’orienter les personnes en vue d’une prise en charge par les organismes publics tiers ou les autres collectivités. Elle permettra également de mettre en lien les administrés et les services municipaux, les animations et les associations.

La Maison des Services regroupe ainsi un espace jeunesse, un espace famille, un espace senior, un espace santé et le pôle handicap. Cette palette large d’offres de services et d’accompagnement permet de toucher tous les habitants de la commune et l’objectif est bien entendu de créer ces espaces d’échanges, de suivi et d’accompagnement qui permettent de créer une vraie plus-value pour l’administré.

Joé Bédier, Maire de Saint-André : Le défi en matière d’amélioration de la prise en charge est immense mais atteignable. Aujourd’hui, on tend à mieux accompagner les personnes afin qu’elles aient accès à leurs droits. Souvent, elles renoncent à recourir à leurs droits soient par méconnaissance ou en raison de la complexité des démarches. J’ai donc souhaité que la collectivité initie et prenne sa part de responsabilité . C’est un enjeu de société, un enjeu humain et responsable.

Informations – Horaires de l’accueil public :

du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h.

Pôle handicap : 8h à 12h et 13h à 16h.