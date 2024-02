Saison Cyclonique : Djoungou devenu cyclone, la zone perturbée N°2 prend du galon

Le Cyclojournal :



DJOUNGOU s’intensifie nettement et est devenu un cyclone tropical, il va très certainement continuer son intensification jusqu’au stade de cyclone tropical intense dans les prochaines 24h/48h.

Heureusement, aucune terre habitée n’est en ligne de mire donc on peut contempler ce beau système sans crainte.

Pour la deuxième zone perturbée, ça se met en place aussi avec une convection assez marquée (formation de nuages orageux) même si le centre du système est complètement vide de convection pour le coup.

Cette zone perturbée va continuer son chemin vers le Nord/Nord-Est durant la semaine prochaine en allant sur des eaux très chaudes (30°C) mais où il rencontrera un cisaillement de vent qui va sans doute l’embêter un moment dans son intensification. Pour la suite, on va attendre encore un peu…

On aura surement plus de réponses d’ici le milieu de semaine prochaine. En attendant, wait and see. #AffolToujoursPas

La météo demain :



Des entrées maritimes pour le Sud-Est et l’Est durant la nuit mais c’est une journée de dimanche sèche et chaude qui nous attend. Si on veut des nuages et quelques gouttes, il faudra se rendre dans les hauteurs ! Si vous souhaitez faire bronzette, la côte Ouest est la meilleure option.

Attention au vent, avec un Alizé fort. #VigilanceBrushing

Météo France sur le sujet dans son bulletin : « Le vent d’Est à Sud-Est est à nouveau l’élément marquant de la journée et souffle jusqu’à 80 km/h en rafales du côté de Saint-Pierre, 60 à 70 km/h entre Saint-André et Saint-Denis, 50 à 60 km/h sur les sommets de l’île. »

Lien vers le bulletin de Météo France : https://meteofrance.re/fr

Bonne soirée zot toute ! Nartrouve demain. ^^