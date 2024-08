Risque de vagues-submersion : La vigilance maintenue jusqu’à 16h

Qualification :

Épisode de houle australe pouvant occasionner des submersions sur les zones concernées par la vigilance.

Suivi pour les prochaines 24 heures

Faits nouveaux :

Prolongation de la vigilance orange jusqu’à samedi à 16 heures locales, entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.

Situation générale :

La houle de Sud-Sud-Ouest atteint son pic actuellement avec des hauteurs de 4 mètres 50 à localement 5 mètres. Elle

commence à s’amortir lentement à partir de cet après midi.

La vigilance orange sera probablement levée à 16h00 locales ce samedi.

Observations notables :

– Pas d’observation disponible.

Vigilance orange pour vagues-submersion :

Je ne prends pas la mer

Je m’éloigne des côtes et des estuaires

Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit.

Je surveille la montée des eaux etje protège les biens qui peuvent être inondés

Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

Vigilance jaune vagues-submersion :

Je ne me baigne pas

Je ne prends pas la mer et je protège les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau

Je ne m’approche pas du bord de l’eau et je me méfie des rouleaux et vagues soudaines,

même dans les zones qui semblent non exposées au risque

Je circule avec précaution en bord de mer, je limite ma vitesse sur les routes exposées à la houle