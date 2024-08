Risque de collision : Limiter sa vitesse en mer protège les tortues

Pour les besoins de la série documentaire de France 5 « Les 100 lieux qu’il faut voir », Marie-Alice Sinaman, Sandrine Savrimoutou et Carole Hoareau se lancent à la recherche du trésor du pirate La Buse. Un prétexte pour faire découvrir les richesses naturelles et les plus beaux décors de La Réunion.