Reprise de la circulation du Covid à La Réunion

Communiqué de l’ARS

Depuis 3 semaines consécutives, on observe une reprise de la circulation du Covid-19 à La Réunion, avec une hausse des passages aux urgences et des hospitalisations.

La vaccination permet de renforcer la protection en stimulant le système immunitaire et ainsi limiter les risques de formes sévères du Covid-19 pouvant entrainer des hospitalisations ou des décès. Mais la protection conférée par la vaccination baisse dans le temps.

L’ARS La Réunion recommande aux personnes les plus à risque de forme grave de la maladie de se faire à nouveau vacciner contre le Covid-19. Ceci concerne les personnes de plus de 65 ans, celles présentant des facteurs de fragilité et les personnes vivant dans leur entourage.

Situation épidémiologique

Une augmentation de la circulation du Covid-19 est observée depuis quelques semaines à La Réunion.

Le taux de positivité est passé de 9% à 26% de la semaine 43 (23 – 29 octobre) à la semaine 46 (12 – 19 novembre). Cette augmentation concerne toutes les classes d’âge.

Le nombre d’hospitalisations pour Covid est en augmentation : 14 en semaine 46 contre 2 en semaine 44 (30 octobre – 5 novembre).

Le nombre de passages aux urgences est également en hausse : 29 passages en semaine 46 contre 5 en semaine 44.

Le variant majoritaire qui circule depuis plusieurs mois à La Réunion est un sous-variant d’Omicron.

La vaccination fortement recommandée aux personnes fragiles

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes suivantes de se faire à nouveau vacciner :

• les personnes de 65 ans et plus

• les résidents d’EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge

• les personnes présentant un ou plusieurs facteurs de fragilité (comorbidités) : obésité (IMC >30), broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), insuffisance respiratoire, diabète de type 1 et 2, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale…

• les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge

• les femmes enceintes

• les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec ces personnes immunodéprimées ou vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

La vaccination contre le Covid-19 reste possible pour toute personne qui le souhaite.

Le délai à respecter entre deux doses de vaccin ou entre une infection au Covid-19 et une dose de vaccin est de 6 mois. Pour les personnes immunodéprimées, ce délai est réduit à 3 mois après la dernière injection ou infection.

Où et comment faire la vaccination ?

• Pour les résidents en EHPAD et USLD, la vaccination est organisée par l’établissement

• Les autres personnes concernées peuvent :

– prendre rendez-vous auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier (s’ils proposent la

vaccination)

– se rendre sur le site www.sante.fr pour trouver un professionnel de santé à proximité.

La vaccination se fera avec le vaccin Pfizer qui protège contre les variants majoritaires circulant

actuellement (XBB1.5) et les différents variants.

Pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier (contre-indications), il est possible d’utiliser le vaccin

Novavax.