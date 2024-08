Région Réunion : Résumé de l’avis d’attribution

Région Réunion, Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Avenue René Cassin, 97490 Sainte-Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00, courriel : marches@cr-reunion.fr, profil acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

OBJET : 2023-DBP-0548 – Mission de maîtrise d’œuvre relative aux études de conception pour la construction du Lycée des métiers de la Mer

PROCÉDURE : Marché sans publicité ni mise en concurrence en application de l’article L2122-1 du Code de la Commande Publique.

Critères d’évaluation des projets : (classés par ordre de priorité décroissant)

1 – Respect du programme et fonctionnalité de l’équipement (respect des surfaces, accessibilité, desserte et gestion des flux, organisation entre les unités fonctionnelles et les locaux d’une même unité).

2 – Respect des objectifs de qualité environnementale et de performance énergétique.

3 – Qualité architecturale et urbaine du projet présenté (intégration au site et son environnement, parti architectural, traitement des espaces extérieurs).

4 – Qualité technique du projet présenté (durabilité des matériaux, exécution et pérennité des ouvrages, niveau des prestations, choix technique de maintenance).

5 – Compatibilité avec l’enveloppe financière (estimation prévisionnelle des travaux, fiabilité de l’estimation fournie).

Attribution du marché :

Marché : n°REG/2024/602765

Date de conclusion du marché : 23/04/24

Nombre de projets reçus : 3

Nom du titulaire : Groupement L’ATELIER ARCHITECTES / SELARL LIARD & TANGUY / EGIS BATIMENTS OCEAN INDIEN / L’ATELIER.INGENIEURS / ELIOTH-EGIS CONCEPT / ZONE UP L.BREGENT / BEGC / ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES

Valeur : 7 017 105,34 € TTC

Informations compl émentaires : Dans le respect des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion par courriel : marches@cr-reunion.fr, ou courrier à l’adresse suivante : Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion, Avenue René Cassin – BP 67190 – 97801 Saint Denis CEDEX 9.

BOAMP : 24-97380

JOUE : 512045-2024