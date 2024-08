Région Réunion : Résumé de l’avis d’appel public à la concurrence – Marché à procédure adaptée

Région Réunion – Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – 97490 Sainte Clotilde

Tél : 0262 48 70 00 – Courriel : marches@cr-reunion.fr

Profil acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

OBJET DE LA CONSULTATION : N° 2024-DEER-0715 – RÉALISATION D’UNE PASSERELLE MODE DOUX SUR LA RAVINE DES LATANIERS AU PR13+870 – COMMUNE DE LA POSSESSION

La consultation a pour objet la réalisation d’une passerelle, destinée principalement à la sécurisation de la circulation des vélos, sur la Ravine des Lataniers, à La Possession, en aval de la Route Nationale 1 ainsi que son raccordement à la bande cyclable de la Route Nationale.

Ces travaux consistent principalement :

 à créer, à partir des murs de front des culées, en prolongement de ceux-ci en encorbellement vers l’aval, des appuis pour la future passerelle,

 à créer sur ces appuis une passerelle destinée aux vélos (portée de 34 mètres environ avec encorbellements latéraux de 6 mètres, largeur utile de 2 mètres),

 à élargir la plateforme routière, de part et d’autre du pont routier existant sur la Ravine des Lataniers, sur un linéaire d’une centaine de mètres en rive droite et d’une centaine de mètres en rive gauche avec :

o création des ouvrages de soutènement nécessaires à cet élargissement ;

o mise en oeuvre des remblais contigus nécessaires à cet élargissement ;

o réalisation de la chaussée au niveau de ces élargissements ;

o mise en oeuvre d’une barrière en plastique recyclée là où elle serait nécessaire ;

o mise en oeuvre d’une glissière en béton armé afin de séparer la voie vélo des voies routières ;

o mise en oeuvre de la signalétique relative à la déviation vélo ainsi créée.

DURÉE DU MARCHE : 12 mois

TYPE DE PROCÉDURE : Marché à procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 10/09/2024 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).

Critères de sélection des candidatures : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle

Délai de validité des offres : 6 mois

Critères d’attribution :

• Valeur technique 60 %

• Prix 40 %

Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2024 DEER 0715 / a ccéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.

Les entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, la candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.

Échanges avec les opérateurs économiques :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Modalités de réponse :

Les offres papier ne sont plus prises en compte.

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation 2024 DEER 0715 / onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou XADES.

La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre (a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.

Copie de sauvegarde : Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son offre dématérialisée sur support physique électronique. Cette copie de sauvegarde est destinée à se substituer au pli dématérialisé en cas d’anomalie. La copie de sauvegarde est déposée avant la date et l’heure limite de remise des offres sous enveloppe cachetée et anonyme au bureau du courrier de la Région Réunion.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107, 97404 Saint Denis Cedex, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur : 02 62 92 43 62,

courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr

Lien BOAMP : 24-93630

Date d’envoi de l’avis complet à la publication : 09/08/24