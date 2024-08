Région Réunion : Résumé de l’avis d’appel public à la concurrence – Appel d’offres ouvert

Région Réunion – Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – 97490 Sainte Clotilde

Tél : 0262 48 72 00 – Courriel : marches@cr-reunion.fr

Profil acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

OBJET DE LA CONSULTATION : N° 2024-DSIO-0946 – ACCORD CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE À BONS DE COMMANDE – FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE SERVICES DE RESEAU VPN POUR LES LYCEES PUBLICS DE LA REGION REUNION

La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire dans le cadre du renouvellement du marché relatif à la fourniture et la mise en oeuvre de services d’interconnexion de sites (de niveau 3) susceptibles d’être utilisés par les lycées publics de la Région Réunion (58 au total).

Il s’agit d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 270 000 € HT sur 12 mois reconductible tacitement trois fois

La prestation attendue par la collectivité porte notamment sur la fourniture des accès et des services associés aux réseaux d’interconnexion de sites de niveau 3 susceptibles d’être utilisés par les lycées publics de la Région Réunion tels que les abonnements de connexions d’interconnexion de sites de niveau 3.

INFORMATION RELATIVE A LA PROFESSION : les candidats doivent être titulaire de la licence ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse), précisée dans le Règlement de la Consultation joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

CLAUSE DE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTALE : il est prévu dans le présent marché des obligations environnementales au CCTP et au CCAP fournis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

DURÉE DU MARCHE : 12 mois à compter du 02 décembre 2024 (date indicative et de fin du précédent marché)

TYPE DE PROCÉDURE : Appel d’Offres Ouvert

Date limite de réception des offres : 24/09/2024 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).

Délai de validité des offres : 6 mois

Critères d’attribution :

• Valeur technique 60%

• Prix 40%

Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2024 DSIO 0946 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.

Échanges avec les opérateurs économiques :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Lien BOAMP : 24-96817

Lien JOUE : 509600-2024 du 26/08/2024

Modalités de réponse :

Les offres papier ne sont plus prises en compte.

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marches-publics.regionreunion.com/ accéder à la consultation 2024 DSIO 0946 / onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou XADES.

La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre (a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.

Date d’envoi de l’avis complet à la publication : 22/08/24