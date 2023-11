Région Réunion : Consultation 2023-DCS-0644

Identification de l’organisme qui passe le marché : Madame la Présidente du Conseil Régional de la Réunion

Hôtel de région Pierre Lagourgue,

Avenue René Cassin,

Le Moufia,

97490 Ste-clotilde,

Tél : 0262487000, courriel : marches@cr-reunion.fr

Objet du marché : Consultation 2023-DCS-0644

La présente consultation a pour objet l’acquisition de compléments de matériels pour l’auditorium CIMENDEF

Durée du marché : La durée du marché est fixée 6 mois à compter de sa notification.

Le délai d’exécution des prestations (fourniture et pose avec la mise en marche) est de 2 mois à compter de la notification.

Nombre et consistance des lots : Par application de l’article R2113-2 du Code de la Commande Publique, le présent marché n’est pas alloti car la dévolution en lots séparés est de nature à rendre techniquement difficile l’exécution des prestations. En effet, les fournitures à livrer avec la pose constituent un ensemble indissociable au regard d’une bonne application de la garantie.

Procédure de passation : Procédure adaptée

Modalités d’attribution : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.

Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite de remise de l’offre.

Critères de sélection : Note Prix : 60 points

Note : Qualité des matériels proposés – 20 points

Note : Qualité du service après-vente (SAV) et du dépannage proposés – 20 points

Date limite : Le 18 décembre 2023 à 12 heures

Renseignements divers : Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : https://marchespublics.regionreunion.com. Le dépôt des réponses se fait sur le même site.

Les conditions de participation à cette consultation sont fixées au Règlement de consultation figurant dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Adresse Internet du profil acheteur : http://marches-publics.regionreunion.com

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 23 novembre 2023

Caractéristiques techniques des matériels :

– 2 moniteurs de type LCD de 65 »4 k

– 2 supports mobile d’écrans sur roulettes noir

– 2 kits émetteur / récepteur HD Base T

– 1 Matrice LINDY ou équivalent HDMI 2.0 4×4

– 1 caméra avec suivi automatique avec zoom numérique

– 1 Netgear (ou équivalent) switch AV sur IP

– 3 décodeurs vidéos 4K

– 1 forfait câblage de liaison entre les appareils et armoire de brassage

– Installation et essais

Partager cet article