Région Réunion : Avis de marché ou de concession – Régime ordinaire

FRANCE: SERVICES D’ARCHITECTURE, SERVICES DE CONSTRUCTION, SERVICES D’INGÉNIERIE ET SERVICES D’INSPECTIONNOUVELLE ROUTE DU LITTORAL (NRL)- PHASE 2 – LIAISON GRANDE CHALOUPE / LA POSSESSION MISSIONS DE RECONNAISSANCE GÉOPHYSIQUE – SISMIQUE RÉFRACTION

1 Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: Conseil Régional de la Réunion

Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2 Procédure

2.1 Procédure

Titre: Nouvelle Route du Littoral (NRL)- PHASE 2 – Liaison Grande Chaloupe / La Possession Missions de reconnaissance Géophysique – Sismique réfraction

Description: Les prestations objet du présent marché comprennent la réalisation de profils sismiques sur le fond (réfraction et ondes de surface) en zone de faible profondeur suivant la méthode « Flûte coulée », l’exploitation des résultats : enregistrement de paramètres de mesure, interprétation des résultats et rédaction d’un rapport de synthèse incluant une coupe géologique ainsi que contrôle par plongeur ou par ROV de points ou d’appui.

Identifiant de la procédure: 8d2b533c-e33d-4d8d-9ffc-4a498285acec

Identifiant interne: 2024-DNRL-0444

Type de procédure: Ouverte

Justification de la procédure accélérée:

Principales caractéristiques de la procédure:

2.1.1 Objet

Nature du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection

Nomenclature supplémentaire (cpv): 71311000 Services de conseil en génie civil

2.1.4 Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Droit transnational applicable: Se référer au Dossier de Consultation des Entreprises

2.1.6 Motifs d’exclusion

Motifs d’exclusion purement nationaux: Se référer au Dossier de Consultation des Entreprises

5 Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: La consultation a pour objet l’exécution de reconnaissances géophysiques en site maritime dans le cadre de l’opération « NRL Phase 2 : Viaduc 2500 Liaison Grande Chaloupe / La Possession ».

Description: – Préparation des prestations : Etudes et dossier en phase préparation, dossier de portée à connaissance (PAC), dossier de recherche scientifique marine (RSM), reconnaissance géophysique maritimes par sismique réfraction – méthode flûte coulée – Amenée et repliement : dispositif sismique réfraction flûte coulée (120 m, 60 m) – rapport de campagne par sismique – réfraction « flûte coulée » – provision pour stand bu de l’atelier de mesure par sismique réfraction « Flûte coulée » – Divers : inspection visuelle – inspection visuelle ROV – Plus value pour moyens nautiques autres – stand by de longue durée

Identifiant interne: 2024-DNRL-0444

5.1.1 Objet

Nature du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 71311000 Services de conseil en génie civil

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE

Information sur les fonds de l’Union européenne

Programme de fonds de l’Union: Fonds européen de développement régional (FEDER) (2014/2020)

Autres informations sur les fonds de l’UE: Le marché s’inscrit dans une opération dont le programme est susceptible d’être financé par des fonds de l’Union Européenne.

Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

Informations complémentaires: Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôt des réponses à cette consultation s’effectuent sur la plateforme de la Région Réunion : https://marchespublics.regionreunion.com. L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion ( GMT+4). Les entreprises n’ont plus l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, le candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation. Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plate forme dématérialisée de la Région Réunion. L’accord-cadre est passé sans montant minimum et avec montant maximum fixé à 700.000 euros HT, pour sa durée totale.

5.1.9 Critères de sélection

Critère:

Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle

Nom: Le marché s’inscrit dans une opération dont le programme est susceptible d’être financé par des fonds de l’Union Européenne.

Critère:

Type: Capacité économique et financière

Nom: : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique. Voir DCE

Description: Niveau minimal exigé : chiffre d’affaires moyen annuel : 400 000 euros (quatre cent mille Euros) pour le candidat ou le groupement, sur les 3 dernières années (2021, 2022 et 2023).

Critère:

Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle

Nom: La présentation d’une liste des services exécutés : présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire, public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

Description: La liste des moyens techniques : déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (l’attention sera portée aux moyens nautiques du candidat) ; Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou des membres du groupement et l’importance du personnel d’encadrement ; La qualification professionnelle de type OPQIBI 1002 (Étude de projets complexes en géotechnique) ou une qualification équivalente.

Critère:

Type: Capacité technique et professionnelle

Nom: Niveau minimal exigé : disposition effective (propriété ou location de longue durée) au minimum des matériels de sismique réfraction, nécessaires à l’exécution du contrat.

5.1.10 Critères d’attribution

Critère:

Type: Prix

Nom:

Description: Prix des prestations : 40

Critère:

Type: Qualité

Nom:

Description: Valeur Technique : 30

Critère:

Type: Qualité

Nom:

Description: Délai : 30

Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:

Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:

5.1.11 Documents de marché

Langues dans lesquelles les documents de marché (ou leurs parties) sont officieusement disponibles: français

Adresse des documents de marché: https://marches-publics.regionreunion.com

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:

Présentation par voie électronique: Requise

Adresse de présentation: https://marches-publics.regionreunion.com

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 08/08/2024 10:00 +02:00

Date limite de validité de l’offre: 6 Mois

Informations relatives à l’ouverture publique:

Date d’ouverture: 09/08/2024 09:00 +02:00

Conditions du marché:

Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore connu

Facturation en ligne: Requise

La commande en ligne sera utilisée: oui

Le paiement en ligne sera utilisé: oui

Informations relatives aux délais de recours: – Recours en référé précontractuel: articles L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et suivants du Code de justice administrative peut être intenté jusqu’à la signature du marché, soit au plus tôt 11 jours à compter de la date d’envoi au soumissionnaire de la décision de rejet, – recours en référé contractuel visé aux articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du Code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché soit, en l’absence d’avis d’attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, – recours au fond articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative, dans le délai de 2 mois: soit à compter de la notification de la décision de rejet, soit à compter de la publication de l’avis d’attribution.

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Informations sur le système d’acquisition dynamique:

Pas de système d’acquisition dynamique

Enchère électronique: non

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal administratif de la Réunion

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de la Réunion

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Conseil Régional de la Réunion

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Conseil Régional de la Réunion

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de la Réunion

8 Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: Conseil Régional de la Réunion

Numéro d’enregistrement: 23974001200012

Adresse postale: Région Réunion Avenue René Cassin

Ville: Saint denis messag cedex 9

Code postal: 97801

Subdivision pays (NUTS): La Réunion (FRY40)

Pays: France

Adresse électronique: marches@cr-reunion.fr

Téléphone: 0262487000

Télécopieur: 0262487071

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel: Tribunal administratif de la Réunion

Numéro d’enregistrement: 17974005500019

Département: Tribunal Administratif de La Réunion

Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61107

Ville: Saint denis

Code postal: 97404

Subdivision pays (NUTS): La Réunion (FRY40)

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-reunion@juradm.fr

Téléphone: 0262924360

Télécopieur: 0262924362

Adresse internet: http://lareunion.tribunaladministratif.fr

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Organisation chargée des procédures de médiation

11 Informations relatives à l’avis

11.1 Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 607cbc2b-e223-40e1-b4bb-6e61c310f3c3 – 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d’envoi de l’avis: 28/06/2024 07:28 +02:00

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français

11.2 Informations relatives à la publication