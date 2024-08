Rappel “Rubbabu” : Une longue liste de jouets pour bébé présente des risques chimiques

Des jouets pour bébé et enfants de la marque Rubbabu, prônant une confection en caoutchouc naturel, un matériau durable, naturel, viennent d'être rappelés en raison de leur teneur en substances chimiques.

Les jouets Rubbabu sont décrits par la marque comme “fabriqués à partir de mousse de caoutchouc, naturel pur, sans additifs”.

Des jouets qui sont vantés par le fabricant comme “respectueux de l’environnement et incroyablement doux au toucher”.

Petites voitures, jeux d’éveils, jeux d’anneaux, de bowling, balles sensorielles et autres animaux à tirer, une longue liste de produits de la marque viennent d’être rappelés, car jugés non conforme et dangereux. Rappel conso indique que tous les lots des jouets identifiés présentent un risque chimique, la teneur en substances chimiques (nitrosamines) dépassant les valeurs autorisées.

La liste complète des produits concernés est à retrouver sur le site Rappel conso.

Les consommateurs sont appelés à rapporter les produits concernés au point de vente ou les détruire. Les modalités de compensation prévoient un remboursement, la procédure de rappel courant jusqu’au 31 décembre prochain.

Toute personne constatant la présence de l’un de ces jouets rappelés en rayon est invitée à effectuer un signalement en ligne.