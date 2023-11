Rallye de Saint-Joseph : Thierry Law-Long en patron

Thierry Law-Long s’est imposé sur le Rallye de Saint-Joseph avec une large avance sur les Fordistes Damien Dorseuil et Stéphane Sam-Caw-Frève. Le pilote de la Volkswagen Polo R a notamment creusé un écart insurmontable lors de l’exceptionnelle spéciale des Terrasses. Une épreuve nocturne d’une distance inhabituellement longue : 25 kilomètres.

Une première journée disputée

Thierry Law-Long et Stéphane Sam-Caw-Frève se sont rendus coup pour coup lors des premières spéciales du samedi entre Vincendo et Manapany.

Le Chinois Volant a dominé le tracé de La Crète, alors que le pilote de la Ford était le plus habile lors des deux passages sur Les Lianes.

Il y avait alors moins de deux secondes d’écart entre les deux concurrents avant la très spéciale épreuve du soir : Les Terrasses.

Le juge de paix disputé dans la nuit

Les bolides se sont élancés dans la pénombre des hauts de Manapany samedi soir. Une spéciale exceptionnelle de 25 kilomètres, une épreuve bien plus longue que d’habitude.

Un effet intense de près de 19 minutes qui a poussé les pilotes dans leurs retranchements. Thierry Law-Long a su faire parler son expérience et a creusé un écart important sur ses poursuivants. Il claque 12 secondes à Damien Dorseuil, ce qui lui garantit presque la victoire.

Les autres vieux briscards se sont aussi illustrés durant cette spéciale avec Farouck Moullan et Giani Barret signe les troisième et quatrième meilleurs temps de la spéciale.

Tout n’est pas encore joué pour le titre

Le métronome Thierry Law-Long a montré ce week-end que l’erreur de la Ronde de l’Est n’était qu’une exception qu’il ne comptait pas reproduire. Il reprend un peu d’avance sur le classement général et reste le favori pour décrocher un sixième titre d’affilée.

Thierry Law-Long a accumulé 665 points sur toute la saison, soit 59 de plus que Damien Dorseuil (605) et 140 de plus que Stéphane Sam-Caw-Frève. Les deux pilotes Ford sont les deux seuls à pouvoir encore mathématiquement contester la victoire finale au Chinois Volant.

Mais détrôner le pilote de la Volkswagen Polo R sera très difficile. Pour décrocher sa première couronne, Damien Dorseuil devra remporter le Rallye des 1000 kilomètres et espérer voir Thierry Law-Long terminer au-delà de la quatrième place.

Pour inscrire son nom pour la troisième fois sur le palmarès du championnat de La Réunion des rallyes, Stéphane Sam-Caw-Frève devra non seulement gagner, mais aussi compter sur une contre-performance de Damien Dorseuil (au mieux une 9ème place) et un Thierry Law-Long qui ne franchit pas la ligne d’arrivée.