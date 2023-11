Rallye de Saint-Joseph : Le champion en danger ?

La cinquième des six épreuves du championnat de La Réunion des rallyes se déroule ce week-end. Une compétition que vous pourrez suivre en direct sur Zinfos974 grâce à Motors Mag.

Thierry Law-Long, Damien Dorseuil, Giani Baret et leurs acolytes remettent les gants et leurs combinaisons pour un nouveau tour. Le Rallye de Saint-Joseph se disputera samedi et dimanche dans le Sud Sauvage.

L’avant-dernière épreuve du championnat de La Réunion des rallyes pourrait être décisive dans la course à la victoire finale. Le Chinois Volant qui surnage dans le paddock, avec cinq titres d’affilée, a connu une mésaventure lors de la Ronde de l’Est et voit ses rivaux revenir presque à sa hauteur.

Le championnat de La Réunion des rallyes pourrait être totalement relancé à quelques semaines de la fin de la saison selon les résultats du Rallye de Saint-Joseph composé de huit spéciales.

Le Rallye s’installe dans le Sud Sauvage

Deux spéciales se dérouleront à Vincendo au début de la course (ES1 et ES3) avant que la compétition migre de l’autre côté de la Rivière Langevin, entre Manapany-les-Bains et la Plaine des Grègues.

Après les boucles La Crète et Les Lianes, la journée de samedi s’achèvera avec une spéciale de nuit d’exception : une spéciale de pleine nuit (prévue à 21h30) longue de 25 kilomètres.

Il ne restera que trois spéciales à parcourir dimanche, une boucle Carosse-Bézave avant de finir par l’ES8 de Grand Coude – Trophée Philippe Maître, au tracé similaire à une course de côte.

Un guide pour les routes fermées et les espaces spectateurs

Le Rallye de Saint-Joseph sera à suivre en direct sur Zinfos974 grâce aux équipes de Motors Mag. Le magazine propose par ailleurs des itinéraires Waze pour se rendre sur les espaces spectateurs sécurisés.

Les horaires de fermeture des routes ont aussi été communiqués :