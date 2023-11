Saint-Joseph : Un riverain mécontent se met sur la route d’une voiture de rallye

Une image saissisante a été immortalisée par nos confrères de Radio Est Réunion mobilisés pour couvrir le rallye de Saint-Joseph comme tout au long de la saison. Un riverain en colère s’est assis au milieu de la route sur le tracé de la spéciale des Lianes pour exprimer sa frustration suite à la coupure de circulation le temps du passage des voitures de rallye ce vendredi matin.

Des spectateurs et passionnés de rallye se sont mobilisés pour alerter les pilotes de rallye lancés sur la course et les inciter à ralentir afin d’éviter un drame.