Quelles conditions météo pour le week-end ?

Situation générale

Au cours des deux prochains jours, La Réunion va demeurer sous l’influence d’un puissant anticyclone situé loin au sud-est des Mascareignes. Celui-ci va maintenir un alizé de secteur est modéré, faiblissant quelque peu. Plutôt sec ce vendredi, cet alizé pourrait se faire plus généreux en humidité au cours du week-end.

Conditions attendues samedi

Poursuite des conditions observées vendredi avec un vent orienté au secteur est, bien sensible sur les façades nord (Ste Suzanne/St Denis) et sud (St Philippe/Petite Ile) où il atteint les 60 à 70 km/h en matinée. On le ressent encore bien du côté de la Plaine des Cafres où il frise les 50 km/h. Côté ciel, la matinée se déroule sous un voile de nuages d’altitude inoffensifs sur la majeure partie de l’île. L’après-midi, une couverture nuageuse plus significative se met en place sur les hauts mais les averses se font assez peu significatives. En revanche, dans le courant de soirée/nuit, l’alizée se « charge » de manière sensible en humidité et les averses gagnent en consistance et en régularité sur l’Est et les hauts associés. Un petit risque orageux est alors présent

Conditions attendues dimanche

Dans la continuité de la nuit, l’atmosphère est plutôt humide à l’est d’une ligne St Denis/St Joseph où des pluies perdurent en matinée. Ailleurs, le ciel est plus clément. Au fil de la journée, l’humidité ambiante gagne l’intérieur de l’île ainsi que les pentes sous le vent (l’Ouest et le Sud-Ouest), les nuages de développement diurne se font très présents et déclenchent des averses parfois marquées avec, là encore, un petit risque orageux. Pour le vent, la situation reste similaire à la veille avec un alizé orienté au secteur est qui se fait remarquer surtout sur le Nord et le Sud, tout en étant moins virulent (50 km/h en rafale)

Et pour ceux qui souhaitent un 2ème avis, on vous conseille le bulletin de Météo France : https://meteofrance.re/fr