Protégez vos animaux pendant le réveillon du Nouvel An

L’année touche à sa fin et c’est l’heure de faire le bilan et de répondre aux questions les plus importantes. Qu’a-t-on appris au fil des mois ? Sommes-nous une personne plus accomplie qu’au début de l’année ? A-t-on rempli tous nos objectifs ? A-t-on pris le temps d’être aux côtés de nos proches ? Est-on venu en aide à notre prochain ? Mais aussi, qu’a-t-on regardé en streaming ?