Prise d’armement pour l’Auguste Techer, le nouveau patrouilleur Outre-Mer de La Réunion

Il est officiellement entré sous statut de bâtiment de combat et a été livré à ses 30 membres d’équipage samedi à Saint-Malo. L’Auguste Techer est le troisième patrouilleur d’Outre-Mer sur les six commandés par la Direction Générale de l’Armement (DGA).

Le navire de guerre a pour mission de couvrir les vastes zones économiques exclusives (ZEE) de l’océan Indien assurant des sauvetages, la surveillance, la police des pêches ou encore la lutte contre le narcotrafic.

“Après l’Auguste Bénébig et le Teriieroo a Teriierooiterai, l’Auguste Techer porte le nom d’un résistant réunionnais ayant participé à la bataille de Bir Hakeim pendant la Seconde Guerre mondiale. Né à La Réunion (1912) et mort à Aincourt (1968), il sert au Levant ; il fait partie du 1er bataillon d’infanterie de Marine et devient spécialiste de l’installation de mines dans les lignes ennemies. En 1941, blessé, il refuse son évacuation et reprend son poste. Il reçoit alors la Croix de la Libération. Il participe ensuite à Bir-Hakeim, el Alamein, aux campagnes d’Italie, de Provence et de France. Il servira ensuite en Extrême-Orient”, indique la Marine nationale sur ses réseaux sociaux.