« Preserv sat nou nana » : Lutter contre les espèces invasives

Le GEIR (Groupe Espèces Invasives Réunion) lance un plan de lutte contre les espèces invasives financé par l’Etat et porté par le Département. Cette grande campagne de communication vise à interpeller et impliquer le public réunionnais sur cette problématique.

La Réunion abrite quelque 1628 espèces endémiques animales et végétales et des habitats naturels exceptionnels. Cette richesse est fragile et constamment menacée par la présence d’espèces invasives et autres espèces exotiques envahissantes. Plantes, oiseaux, rongeurs…, au total, le Groupe Espèces Invasives Réunion (GEIR) recense plus de 160 espèces invasives à La Réunion.

Une étude menée par le GEIR en 2020 révélait déjà une forte prise de conscience de la problématique des espèces chez les Réunionnais mais aussi un fort déficit d’informations et de connaissances sur ces espèces. Pour préserver le patrimoine naturel, le GEIR déploie un plan de lutte contre les espèces invasives, financé par l’Etat et porté par le Département, qui passe notamment par une forte sensibilisation du grand public réunionnais.

“Préserv sat nou nana”

L’un des outils de cette campagne est le label “Préserv sat nou nana”, signe de ralliement fort pour l’ensemble des partenaires investis autour de cette cause, accompagné d’une mascotte pour mettre en lumière les actions de protection de la biodiversité locale. Le GEIR souhaite par ailleurs communiquer sur des gestes simples et accessibles à tous, à effectuer pour sauver la faune et la flore endémiques :