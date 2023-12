Première française pour l’OMAR sur les requins baleines à La Réunion

Alors que les requins baleines Rhincodon typus sont les plus grands poissons recensés dans les océans, ils sont connus pour être présents en abondance sur certains sites de plongée reconnus, comme Djibouti dans le golfe d’Aden, ou bien à Madagascar (à l’île de Nosy be) dans l’Océan Indien. La Réunion est une île volcanique tropicale située au Sud-Ouest de l’Océan Indien, et d’une surface de 2512 km². Elle est bordée de jeunes récifs coralliens sur sa face Ouest (côte la plus sèche, sous le vent), protégée des alizés humides par 2 sommets volcaniques culminant à plus de 2600 m d’altitude, et stoppant les nuages qui déversent alors leur pluie sur les faces Est et Sud de l’île. La première observation de requin baleine à La Réunion est récente et date de 1992. Durant la période 1990 à 2022 inclus, ce sont 35 requins baleines (toujours juvéniles – entre 3,5 et 7 m de long) qui ont été recensés par l’Observatoire Marin de La Réunion. Alors qu’ils étaient rarement observés jusqu’à fin des années 1990 (environ 1 observation tous les 5 ans), cette espèce est devenue plus fréquente depuis 2009, où chaque année 1 à 6 individus pouvaient être recensés.

Une distribution très hétérogène des requins baleines à La Réunion

Les requins baleines ont été observés uniquement dans les 2 secteurs les plus ensoleillés et les recevant le moins d’eau douce de l’île, préférentiellement dans le secteur Ouest (82,9 %), et bien plus faiblement dans le secteur Nord (17,1 %).

Ils sont présents entre 117 m de la côte, jusqu’à 29,1 km au large (à une distance moyenne de 6,4 km du bord). 60,0 % des individus ont été observés à moins de 5 km des côtes, jusqu’à 29,1 km du bord. 62,9 % des individus ont été observés sur dans des zones de moins de 500 m de profondeur, de 12 m d’eau jusqu’à des zones affichant 2190 m de fond.

Leur abondance montre une variabilité mensuelle très saccadée (malgré des pics en mars et en octobre). Il ne semble pas y avoir de saisonnalité particulière, même si les observations sont moins fréquentes au printemps (19,4 %) qu’aux autres saisons (80,6%).

Les effectifs de requins baleines étant peu nombreux, ces résultats seront à confirmer avec les prochaines observations, afin de pouvoir en tirer des analyses scientifiquement plus précises.