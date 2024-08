Préfet De La Région Réunion : Avis d’enquête publique

Secrétariat Général

Service de la coordination des politiques publiques

Bureau de la coordination et des procédures environnementales

Le public est informé, qu’en application du code de l’environnement, une enquête publique préalable à une décision sur la demande de permis de construire déposée par la société SAS VOLCANERGIE– AKUO pour le projet d’une centrale photovoltaïque nommé « Passion PV », sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, sera ouverte pendant trente jours consécutifs, du 19 août au 17 septembre 2024 inclus.

Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :

Puissance • 1,66 MWc Surfaces • 14 488 m² d’emprise (dont 1 675 m² de piste d’entretien)• 7 630 m² de panneaux photovoltaïques• 6 478 m² valorisés en agriculture sous les structures• 5083 m² cultivables en intercalaire (2,5m) des rangées de panneaux Ombrières • Portiques métalliques dégageant une hauteur de 2 m (au minimum) sous les panneaux Fondations • Longrines en béton (pour pallier aux terrains remblayés potentiellement instables) Locaux techniques • Local technique d’environ 140 m² (auvent en construction métallique) comprenant 2 containers • 2 containers type maritime de 45 pieds abritant les onduleurs, transformateurs et batteries de stockages • Bâtiment maçonné de 32 m² recevant le poste de livraison et les éléments de gestion technique (sécurité, comptage,télécommunication) Raccordement • Vers le poste source (EDF) du Bras de La Plaine. Durée • 15 mois de chantier / 20 ans d’exploitation / démantèlement

Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées est :

Société SAS VOLCANERGIE (AKUO ENERGIE INDIAN OCEAN)

48, Chemin Cachalot

97410 SAINT-PIERRE

Aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans la mairie de Saint-Pierre, ainsi qu’à la mairie annexe de Bois d’Olives du 19 août au 17 septembre 2024 inclus.

Madame Renée AUPETIT, nommée commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations selon les permanences et le planning suivants :

A la mairie principale du Saint-Pierre de 9 heures à 12 heures de 13 heures à 16 heures Le 19 août 2024 Le 17 septembre 2024

A la mairie annexe de Bois d’Olives de 9 heures à 12 heures de 13 heures à 16 heures de 13 heures à 16 heures Le 28 août 2024 Le 5 septembre 2024 Le 13 septembre 2024

En cas d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête.

Le dossier d’enquête sur support papier sera déposé à la mairie de Saint-Pierre, ainsi qu’à la mairie annexe de Bois d’Olives du 19 août au 17 septembre 2024 inclus. Il comprend notamment une étude d’impact, un résumé non technique, l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) et les observations en retour du pétitionnaire. Le dossier sera tenu également à la disposition du public :

– sur le site internet de la préfecture : www.reunion.gouv.fr sous la rubrique : « accueil-publications – environnement et urbanisme – participation du public – avis d’ouverture d’enquête publique »

– sur un poste informatique, en préfecture –Service de la coordination des politiques publiques / Bureau de la coordination et des procédures environnementales (SCOPP /BCPE) aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 09 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 15 h 30.

Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au siège de l’enquête à la mairie de Saint-Pierre (adresse : Hôtel de Ville-97410 SAINT-PIERRE) ou à l’adresse électronique suivante : enquete-publique@reunion.pref.gouv.fr

Les observations reçues par courriels seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet de la préfecture : www.reunion.gouv.fr

Les observations formulées par voie postale seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de l’enquête.

Le commissaire enquêteur formulera son avis dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, sauf demande motivée de prolongation.

Il pourra être pris connaissance d’une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Pierre, à la préfecture (SCOPP/BCPE) ainsi que sur le site internet de la préfecture pendant le délai d’un an à compter de la remise du rapport d’enquête et des conclusions motivées.

Le préfet de La Réunion est l’autorité compétente pour délivrer ou refuser le permis de construire du projet.