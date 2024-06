Législatives 2024 : Tout savoir sur la 7e circonscription

La septième circonscription verra de grands noms retourner dans l'arène. D'anciens élus de premier plan vont tenter de relancer leur carrière et chiper l'écharpe de Perceval Gaillard.

Provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale, des élections législatives anticipées se joueront les 30 juin et 7 juillet prochains. Deux ans après les législatives, les Réunionnais sont une nouvelle fois appelés à élire leurs sept représentants à l’Assemblée nationale. Focus sur la 7e circonscription.

La 7e circonscription est celle qui rassemble le plus grand nombre d’électeurs (121.066). Elle regroupe une partie de la commune de Saint-Paul (4, 5) ainsi que Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L’Étang-Salé et une partie de Saint-Louis (1).

En 2022, 15 candidats étaient entrés dans la course aux Législatives. L’issue du premier tour avait mis en ballotage Perceval Gaillard (DVG) et Thierry Robert (DVC). Au second tour du scrutin, pour lequel 34,08% des électeurs se sont déplacés aux urnes, Perceval Gaillard est arrivé en tête avec 15,58%, soit à 888 bulletins devant son adversaire.

Les candidats aux législatives 2024

Perceval Gaillard a obtenu le soutien des deux plateformes de gauche, mais aura fort à faire face à trois anciens maires : Thierry Robert, Cyrille Hamilcaro et Jean-Luc Poudroux.

1/ Karim Juhoor (DVG)

2/ Isaline Tronc (DVG)

3/ Thierry Robert (DVC)

4/ Jean-Luc Payet (EXG)

5/ Sandrine Moukine (DSV)

6/ Nathalie Deboisvilliers (REC)

7/ Richelain Catherine (DIV)

8/ Cyrille Hamilcaro (DVD)

9/ Perceval Gaillard (UG)

10/ Jean-Luc Poudroux (RN)

Européennes : Le RN fait près de 30%

Aux Européennes, 24,39% des électeurs ont voté.

La liste La France revient ! avec Jordane Bardella et Marine Le Pen a obtenu 28,94%.

La France Insoumise – Union Populaire est arrivée en seconde position (19,66%), devant

Réveiller l’Europe (10,79%), Besoin d’Europe (9,55%), La France fière, menée par Marion Maréchal Le Pen (5,89%) et Europe Ecologie (6,54%), cette dernière liste a avoir passé le seuil des 5% réalise ici son meilleur score.