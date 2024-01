Saint-Denis : Le téléphérique Papang à l’arrêt dès ce vendredi

Une fois par an, le téléphérique Papang doit se poser. À compter de ce vendredi 5 janvier et jusqu’au dimanche 14 janvier 2024, Le téléphérique qui relie Bois-de-Nèfles au Chaudron est en maintenance.

L’opération consiste notamment à décâbler ou encore à tester la résistance de l’appareil. Câble, système électrique, capteurs, logiciels…, l’ensemble de la structure et du système sont révisés, rassure la Sodiparc. “Tous les téléphériques urbains et touristiques sont soumis aux mêmes réglementations et nécessitent des arrêts qui font partie de leur fonctionnement quotidien”.

Durant ces 10 jours de maintenance, une navette de bus du réseau CITALIS desservira les cinq stations de la ligne.

Le téléphérique reprendra du service aux horaires habituels à partir du lundi 15 janvier 2024.

Depuis sa mise en service, le 15 mars 2022, plus de deux millions de passagers ont été transportés par le Papang.