« Pour 2024, de la joie, de la santé, de la fraternité et de la paix ! »

Le communiqué :

Après une année 2023, riches d’évènements qui nous ont permis de renforcer nos liens, nous vous adressons tous nos vœux de réussite et de prospérité pour cette nouvelle année. Que cette année 2024 se réalise dans la joie, avec de la santé et de la fraternité. Nous adressons des vœux très chaleureux particulièrement aux citoyen.ne.s invisibles et oublié.e.s en situation de précarité quotidienne, d’exclusion et d’isolement.

Nous sommes sûrs qu’en 2024, les réussites seront nombreuses pour chacun et chacune d’entre nous. Qu’elles soient personnelles ou professionnelles, ces réussites quotidiennes seront collectives et émancipatrices. En effet, nous ne serons pas libres de nos idées et de nos actions sans le déploiement du collectif et du courage.

Les guerres et les conflits armés, la loi immigration, le détricotage de notre système social, les effets mortifères du changement climatique, ont montré en 2023 que la paix, les solidarités et le respect pour le monde vivant, défendues par la voix citoyenne – La Réunion, étaient oubliés de nos responsables élus !

Sous le poids de la mondialisation, nous sommes convaincus que tout ne se réalise pas à l’échelle mondiale. Nous sommes capables de diffuser ces valeurs autour de nous, dans notre case, notre quartier, au travail… nous sommes suffisamment puissants pour les faire rayonner partout !

A La Voix citoyenne – La Réunion, nous ne cesserons pas de défendre et de faire évoluer le contrat social et écologique de La Réunion qui respecte la Nature et l’Humanité. Nous ferons tout pour le mettre en œuvre à Saint-Denis dans les prochaines années, avec cœur et ambition et de la passion. Nous sommes prêt.e.s et engagé.e.s !

Habitant.e de Saint-Denis et de La Réunion, bonne, heureuse et joyeuse année 2024 !

Giovanni PAYET – Président de la voix citoyenne – La Réunion