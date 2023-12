Philippe Naillet réagit au vote en première lecture la fin des cigarettes à usage unique

Nous avons voté hier soir en première lecture, la proposition de loi visant à interdire la cigarette électronique jetable (ou à usage unique), en attendant le vote du Sénat et du Parlement européen pour espérer une application rapide de la loi.

Les « PUFFS », faut-il le rappeler, ne contiennent pas de tabac mais de la nicotine. Ils sont connus des mineurs alors que leur vente est interdite à ce public. Une étude récente, à la demande de l’alliance contre le tabac, montre que les « PUFFS » sont de plus en plus la porte d’entrée des adolescents dans le tabac et la nicotine. La cigarette électronique est un produit dangereux pour la santé mais aussi pour l’environnement (cigarettes jetables). Mais le combat contre les addictions ne s’arrête pas là ; il faut réduire la publicité pour les alcools surtout pendant cette période des fêtes, interdire la publicité sur les panneaux commerciaux, empêcher leur accessibilité aux mineurs et mieux encadrer les acteurs économiques peu soucieux des questions de santé publique.