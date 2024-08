Petite-Ile : Avis d’appel public à la concurrence – Marché de travaux à procédure adaptée

Section 1 – Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Commune de Petite-Île – Service Commande Publique

Type de numéro national d’identification : SIRET

Numéro national d’identification : 219 740 057 00019

Adresse : 192 rue Mahé de Labourdonnais, B.P.28 – 97429 Petite-Île

Téléphone : 02 62 56 79 79

Courriel : marches@petite-ile.re

Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info/

Groupement de Commande : Non

Section 2 – Communication

Moyen d’accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d’acheteur : https://www.marches-publics.info/

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponible : Non

Nom du contact : Service Commande Publique

Adresse mail du contact : marches@petite-ile.re

N° téléphone du contact : 02-62-56-79-79

Section 3 – Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Condition de participation : se référer au Règlement de la Consultation

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limites de réception des plis : les offres, rédigées en français, devront parvenir par voie électronique (via le profil acheteur : https://www.marches-publics.info/ et selon les conditions définies au règlement de la consultation) avant : le 09/09/2024, à 12H00 locales (UTC + 4).

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidat : Non

Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base des offres initiales) : Oui

L’acheteur exige la présentation de variante : Non les variantes ne sont pas autorisées.

Critère d’attribution : Pour aboutir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, le Pouvoir Adjudicateur se fondera sur les critères suivants avec leur pondération :

– Prix : 60 %

– Délai d’exécution : 40%

Le détail de la notation est précisé dans le règlement de la consultation.

Section 4 – Identification du marché

Intitulé du marché : Fourniture et pose de mâts d’éclairage au Domaine du Relais

Code CPV principal : 45316110-9 Installation de matériel d’éclairage public

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le marché consiste à fournir des mâts d’éclairage et à en effectuer la pose.

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Petite-Île

Durée du marché : La durée du marché court à compter de sa notification jusqu’à la fin du délai de Garantie de Parfait Achèvement (prévue à l’article 44.1 du CCAG-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de la période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

Délais d’exécution : Le délai d’exécution est fixé par le candidat dans l’acte d’engagement.

Il comprend les délais de commande et d’approvisionnement des fournitures ; de livraison sur site et de réalisation des travaux d’implantation et de raccordement.

La prestation débutera au lendemain de la transmission de l’ordre de l’ordre de service.

Le titulaire s’engage à finaliser les travaux au 18 octobre 2024 y compris rapport de conformité du contrôle technique.

La consultation comporte des tranches : Le marché ne comporte pas de tranches

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Section 5 – Lots

Marché alloti : Non le marché n’est pas alloti

Section 6 – Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui (Voir détail dans le règlement de consultation)

Date d’envoi de l’avis à la publication : 23/08/2024.

Le Maire

Serge Hoareau