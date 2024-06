Paris 2024 : Vivez le relais de la Flamme autour de l’île

C'est parti pour le relais de la Flamme des Jeux olympiques autour de La Réunion. Au programme de cette journée chargée, huit étapes et cent-vingt coureurs et coureuses. Si le top départ sera donné sur la Plaine-des-Sables, la Flamme terminera au Jardin de l'État, après être passée par Saint-Paul, Le Tampon, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Benoit et Sainte-Suzanne.