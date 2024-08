Paris 2024 : Le bilan des Réunionnais aux Jeux Olympiques

Alors que les Jeux Olympiques s'achèvent ce dimanche, les Réunionnais engagés ont tous terminé leur compétition. Malgré quelques déceptions et de réels coups durs, La Réunion peut se targuer d'avoir deux nouvelles médailles olympiques dans la salle des trophées du sport péi, dont l'une en or.

Bien qu’on aime râler, force est de constater que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont une réussite, tant au niveau de l’organisation que des résultats des sportifs. La France a déjà battu son record de médailles et quelques Réunionnais ne sont pas étrangers à ces succès. D’autres ont connu de grosses déceptions, tandis que certains ont simplement vécu un moment inoubliable.

Découvrons les résultats des Réunionnais engagés avant l’ultime week-end et l’entrée en piste de nos athlètes paralympiques :

Jordan Sepho a ouvert la voie dorée

La compétition de rugby à 7 avait démarré avant la cérémonie d’ouverture et les Français avaient de quoi espérer avec le sacre mondial quelques mois avant les Jeux Olympiques. Formé au rugby club de L’Étang-Salé, Jordan Sepho était donc de l’aventure aux côtés d’Antoine Dupont pour décrocher la première médaille de la France chez les hommes dans cette discipline. Après une phase de qualifications difficile, les Bleus se sont montrés indomptables en demi-finale face à l’Afrique du Sud. Ils ont ensuite vaincu les Fidjiens, champions olympiques en titre, pour offrir à la France sa première médaille d’or de ces Jeux Olympiques.

Johanne Defay s’offre le bronze

De l’autre côté du globe, la compétition de surf battait son plein sur la mythique vague de Teahupo’o à Tahiti. Malgré des conditions de houle qui ont nécessité le report des épreuves, Johanne Defay n’a jamais perdu sa concentration et son objectif de vue. Elle échoue aux portes de la finale, mais parvient à décrocher le bronze face à la Costaricaine Brisa Hennessy. La Réunionnaise a ainsi offert la première médaille olympique au surf français, avant que le Tahitien Kauli Vaast rafle l’or.

Un tournoi amer pour Caroline Drouin

Médaillée d’argent à Tokyo, Caroline Drouin et les Bleues du rugby à 7 espéraient faire mieux lors de ces Jeux Olympiques. Bien qu’invaincues en phase de poule, les Françaises ont chuté face aux Canadiennes en quart de finale. Une déception pour la demi d’ouverture et ses coéquipières.

La malchance de Marine Boyer

La gymnaste a vécu ce qui peut se passer de pire pour un athlète avant les Jeux Olympiques : se blesser avant la compétition. La Réunionnaise est tombée sur le dos durant l’échauffement avant l’épreuve de poutre en gymnastique. Cette chute de la capitaine de l’équipe de France a perturbé toute l’équipe. La France s’est fait éliminer lors du premier tour en se classant 10e.

Manon Lebon n’atteint pas les quarts de finale

Engagée dans l’épreuve de vitesse en escalade, la Tamponnaise de 19 ans était confrontée à l’Américaine Emma Hunt pour la qualification en quart de finale. Dans ce duel, Manon Lebon a fait un temps de 7 »07 contre 6″38 pour son adversaire. Elle est éliminée dès la première journée, mais semble avoir un horizon radieux pour l’avenir.

La terrible élimination de Melvyn Richardson et Dika Mem

Si les sports collectifs français se sont illustrés durant ces olympiades, les handballeurs français ont malheureusement fait exception. Après deux défaites et un match nul, les Bleus se sont qualifiés in extremis en quart de finale grâce à deux victoires. Alors que Melvyn Richardson n’avait que des bouts de match à jouer, Dika Mem était probablement le meilleur Français de la compétition. Malheureusement, il a commis la faute en quart de finale à 6 secondes de la fin, alors que la France menait d’un but face à l’Allemagne. La Mannschaft a égalisé sur le fil, avant de s’imposer 35 à 34 en prolongation. Une fin terrible pour Dika Mem, qui avait pourtant porté l’équipe jusque-là.

Raphaël Mohamed échoue en demi-finale du 110m haies

Le Mahorais, qui a longtemps vécu à La Réunion, a dû s’employer aux repêchages pour atteindre la demi-finale. Dans sa série, il avait le champion olympique sortant, le Jamaïcain Hansle Parchment, mais également le vice-champion olympique, l’Américain Grant Holloway. Avec un temps de 13 »41, il termine à la 7e place et n’atteint pas la finale.

Oriane Bertone échoue en finale, mais gagne le cœur des Français

Elle aura tenu en haleine toute la France et La Réunion. Engagée dans le combiné bloc/difficulté, Oriane Bertone a laissé une forte impression lors de la première journée où elle a terminé à la deuxième place du classement général. En demi-finale, la Réunionnaise a tenu le rythme imposé par ses adversaires et bouclé la journée à la 5e place, synonyme de qualification pour la finale. Après l’épreuve de bloc, pourtant son point fort, elle termine en 4e position. Malheureusement, sa chute durant l’épreuve de difficulté l’aura fait tomber à la 8e place. Une déception certes, mais à 19 ans, Oriane Bertone aura d’autres chances d’obtenir une médaille olympique.

Ses faiblesses au tir pénalise Alexandre Dällenbach

Alexandre Dällenbach a terminé 14e en finale du pentathlon moderne, pénalisé par ses faiblesses au tir. Parti en 2e position avant l’épreuve finale, le Réunionnais a été excellent en natation et compétent en escrime et en saut d’obstacles, mais a peiné au tir et en course à pied. Malgré tout, sa performance reste honorable. Dällenbach a déclaré : « J’ai tout donné et je ne me suis pas laissé abattre après l’échec du premier tir ». La victoire est revenue à l’Égyptien Ahmed Elgendy, devant le Japonais Taishu Sato et l’Italien Giorgio Malan.

Fabrisio Saïdy, relais 4x400m chute a 250 m de l’arrivée

Grosse déception pour Fabrisio Saïdy lors de la finale du relais 4×400 m. En pleine remontée en tant que dernier relayeur, l’athlète a chuté après une bousculade avec le Sud-Africain Antonie Matthys Nortje à 250 m de l’arrivée. Espérant une médaille, les Bleus terminent finalement neuvièmes. Malgré la déception, aucune réclamation n’a été déposée. A quelques pas de la médaille olympique, le coureur a coupé trop tôt vers l’intérieur, gênant ses concurrents. « J’ai merdé, je vais assumer« , a déclaré Fabrisio Saidy, reconnaissant son erreur.