Paris 2024 : Fabrisio Saïdy et les Bleus en finale du relais 4x400m

La France a pu compter sur l’Outre-mer au Stade de France. Le relais 4x400m tricolore s’est qualifié pour la finale des Jeux Olympiques qui se déroulera ce soir à 23h, notamment porté par le Martiniquais Gilles Biron et le Réunionnais Fabrisio Saïdy.

Alors que le premier relayeur français, Muhammad Abdallah Kounta, n’avait pas forcément bien négocié le départ, Gilles Biron a permis de rattraper le retard en signant son record personnel à 44″80.

C’est Fabrisio Saïdy qui était en charge de terminer la course. Après une bousculade avec un autre concurrent au départ, le Réunionnais parvient à talonner les autres sprinteurs avant de les dépasser en milieu de course. Il va garder la tête de la course et signer le meilleur temps des Français en 44″54.

Les Français, vice-champions du monde, ont signé leur meilleur temps de la saison. Néanmoins, il faudra faire encore mieux en finale, car les équipes du Botswana, de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Japon ont réalisé un meilleur chrono.

La finale est programmée à 23h, heure de La Réunion.