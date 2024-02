Pacifique sud : activité cyclonique soutenue

Alors que nous guettons des cyclogenèses potentielles au nord des Mascareignes au cours des prochains, actuellement c'est dans le Pacifique Sud où l'activité cyclonique est la plus dynamique. Ce n'est pas moins de 3 phénomènes distincts qui font leur show entre l'Australie et la Polynésie Française. Tour d'horizon

Vigilance météorologique en Nouvelle Calédonie

Au nord de la Nouvelle Calédonie évolue actuellement une tempête tropicale (future PITA ?) en cours d’intensification. Si le phénomène ne menace pas directement les néocalédoniens, il va en revanche y engendrer des vents forts et des fortes pluies dans les prochaines heures, ce qui a valu le placement en vigilance jaune vent fort pour le nord et l’est du territoire. A contrario, l’archipel des Vanuatu se trouve, quant à lui, bien dans le collimateur de cette tempête…Ces îles pourraient être frappées directement dans les prochaines 48h.

Alerte cyclonique en Polynésie Française

A 5000 km à l’est de la Nouvelle Calédonie, c’est la tempête tropicale NAT qui est venue affectée la myriade d’iles de la Polynésie Française. A l’heure où j’écris ces lignes, les îles du vent et les îles sous le vent sont en pré-alerte cyclonique. Plusieurs vigilances météorologiques sont également en cours dont une vigilance rouge fortes pluies ainsi que des vigilances oranges vents violents et fortes houles.

Fort heureusement, ces territoires semblent avoir eu de la chance, NAT s’étant assez nettement affaibli en approche de leurs côtes et passant relativement au large. Les relevés de Météo France disponibles témoignent de cumuls de pluie très modestes (moins de 50 mm en 24h) et des rafales de vent restées, elles aussi, en-deçà de ce qui était craint (inférieures à 70 km/h).



OSAI une tempête dans l’eau

Enfin, au milieu du Pacifique Sud dans le sillage de la tempête NAT, ces dernières 48h a évolué la tempête tropicale OSAI qui aura brièvement affecté l’archipel des Samoa. En déplacement assez rapide vers le sud-est cette dernière est venue mourir un peu au milieu de nulle part entre Niue et les îles Cook. Un phénomène façon « vigilance pélagique » comme on aime à le dire.

A moyen terme (J+10/J+15), l’activité cyclonique sur cette partie du globe devrait se maintenir avec, au moins, encore une nouvelle cyclogenèse à proximité des Samoas courant de la semaine prochaine. A noter que les phénomènes dépressionnaires tropicaux se font généralement plus nombreux dans le Pacifique Sud (centre et sud-est) au cours des années El Niño…comme c’est le cas actuellement.