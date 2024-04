Ouverture de l’accès aux essais cliniques des cancers digestifs, pour les patients à La Réunion

La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) et le Pôle Recherche Clinique et Innovation du Groupe de Santé CLINIFUTUR, membre du GCS Recherche SCERI, ont annoncé la signature en 2024 d'une convention de collaboration inédite. Cette collaboration permettra, pour la première fois, à des patients situés à La Réunion et Mayotte, d'être inclus dans les essais thérapeutiques académiques conduits par la FFCD.

Le communiqué :

La Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) et le Pôle Recherche Clinique et Innovation, du Groupe de Santé réunionnais CLINIFUTUR, membre du GCS Recherche SCERI, ont annoncé la signature en 2024 d’une convention de collaboration inédite.

Cette collaboration permettra, pour la première fois, à des patients situés à La Réunion et Mayotte, d’être inclus dans les essais thérapeutiques académiques conduits par la FFCD. La Réunion, comme les autres départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer (DROM-COM), fait face à des défis uniques en matière de santé, notamment dans le domaine de la cancérologie où l’accès aux essais cliniques académiques innovants était jusqu’à présent fermé en cancérologie digestive. C’est dans ce contexte que la collaboration entre la FFCD et CLINIFUTUR prend tout son sens.

En effet, CLINIFUTUR, grâce à ses équipes motivées, ses infrastructures et ses équipements de pointe, représente un atout majeur dans la lutte contre le cancer digestif en ouvrant dès cette année l’accès aux essais cliniques de la FFCD à ses patients atteints d’un cancer digestif.

Ce défi a pu être relevé grâce à l’étroite collaboration de CLINIFUTUR, de la Direction de Recherche & Innovation SCERI, pilotée par Laurence Culine et de la FFCD. A ce jour, SCERI rassemble 56 Hôpitaux Privés Indépendants. Il est le 2e acteur privé en recherche clinique selon le classement national MERRI.

« Cette convention entre la FFCD et CLINIFUTUR illustre notre engagement commun en faveur de l’amélioration des traitements contre le cancer digestif, et témoigne de la volonté de la FFCD de construire avec les départements et régions d’outre-mer une recherche académique de qualité pour

offrir aux patients les meilleures conditions d’accès aux innovations de la recherche, où qu’ils se trouvent », indique Thomas Aparicio, président de la FFCD.

« Cette initiative représente un pas de géant vers une égalité des chances pour tous les patients en matière d’accès aux traitements et aux essais cliniques. Elle permettra également d’enrichir les données sur la population réunionnaise et de favoriser l’émergence de nouvelles avancées thérapeutiques », indique la direction générale du groupe de santé CLINIFUTUR.