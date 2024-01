Ouverture de la télédéclaration pour la prime aux petits ruminants de 2024

Dans un communiqué, la préfecture de La Réunion annonce aux agriculteurs qu'ils peuvent dès à présent faire leur demande auprès de la DAAF pour toucher la prime aux petits ruminants. Elle s'élève cette année à 34 euros par femelle de plus de 10 ans, sous réserve d'identification et de traçabilité de l'animal.

Le communiqué :

Afin de soutenir et développer les filières ovine et caprine à La Réunion, la prime aux petits ruminants (PPR) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs d’au moins 10 femelles âgées d’au minimum 1 an au 10 mai 2024, de l’espèce ovine ou caprine. La demande s’effectue par télédéclaration, seul mode de dépôt possible, jusqu’au mercredi 31 janvier 2024 sur le site TELEPAC à l’aide de votre numéro pacage, de votre mot de passe et du code Télépac reçu par courrier.

Sont éligibles à la prime annuelle de 34 euros, les femelles âgées de plus d’un an au 10 mai 2024, sous réserve que l’identification et la traçabilité de chaque animal soient correctes et que l’effectif des cheptels soit maintenu jusqu’à cette date.

Les éleveurs nouvellement installés sans identifiants pacage et/ou code télépac, doivent contacter la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF)

Pour plus d’informations, les éleveurs intéressés peuvent contacter la DAAF ou la chambre d’agriculture aux numéros suivants : 0262 33 36 21, 0262 33 36 25, 0262 33 36 27.