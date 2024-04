Opération « Les jours de la nuit »

• Extinction totale du site de Grande-Anse du lundi au jeudi, et dès 22 h 00 les vendredis, samedis, dimanches.

• Extinction du Stade Régional d’Athlétisme Gaby FOLIO les lundis et jeudis, toute la nuit, et les mardis, mercredis, et vendredis, dès 21 h 00.