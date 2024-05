Le conseil communautaire de la CIVIS du 22 mai 2024

Parmi eux :

Le vote du Compte Financier Unique (CFU) du budget principal et des budgets annexes de la CIVIS pour l’exercice 2023 ( 07 )

L’approbation d’un avenant au contrat de concession avec la SPL Grand Sud pour la ZAE dite ZI n° 4 ( 15 )

L’avis de la CIVIS sur la reprise de la compétence tourisme sur Cilaos ( 16 )

L’avis de la CIVIS sur la reprise de la compétence tourisme sur Saint-Pierre ( 17 )

L’autorisation de signature de la convention cadre entre EDF et la CIVIS pour la mise en place de mesures de maîtrise de la demande en énergie sur le patrimoine de la CIVIS ( 24 )

Favoriser la transparence et la lisibilité des finances publiques.

Le Compte Financier Unique (CFU) est, à partir de l’exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Ce document unique, fusion entre le compte administratif produit par l’ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, constitue une mesure de simplification qui permet de favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, d’améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives, au travers de l’unification du compte administratif et du compte de gestion.

En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permet de mieux éclairer les assemblées délibérantes et peut ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.

Le conseil communautaire va donc délibérer, pour la première fois, sur ce nouveau document qui remplace le compte administratif et le compte de gestion. Le CFU est présenté pour le budget principal ainsi que pour tous les budgets annexes (GEMAPI, Eau rattaché, Assainissement rattaché, SPANC rattaché).

Le Compte Financier Unique de la CIVIS pour l’exercice 2023 peut se résumer ainsi :

CFU POUR 2023

ZI n°4 : avenant au contrat de concession avec la SPL Grand Sud.

Suite au transfert de la compétence « développement économique » institué par la Loi NOTRe, la commune de Saint-Pierre a dû transférer l’aménagement de la ZI n° 4 phases 2, 2 bis 2 et 3, à la CIVIS dont le périmètre de l’opération est de 37 hectares environ.

Cependant, le projet d’aménagement de la ZI n°4 connaît quelques modifications. Compte tenu de la forte demande en foncier aménagé à destination des opérateurs économiques, la CIVIS a émis le souhait de procéder à la dépollution de la parcelle 2.10, pour ensuite l’aménager en quatre parcelles viabilisées.

De plus, suite au retour de l’Autorité Environnementale, un nouveau dossier devra être déposé. Par conséquent, les travaux des phases 2bis / 2-3Ter / V3 / Extractions / phase 3, ne pourront démarrer qu’en 2026, les travaux du TCSP démarreront quant à eux en 2027. Cela induit donc un décalage conséquent par rapport au planning initial. Par ailleurs, suite aux diverses études environnementales, le planning de la phase 3 + affouillement a été recalé, l’exploitation des matériaux se déroulera donc de 2026 à 2033.

Ces prestations n’étant pas prévues initialement à la convention de concession avec la SPL Grand Sud, il y a donc nécessité d’allonger la durée de la concession pour une durée de 10 ans supplémentaires.

Avec cette vaste opération de développement économique, la CIVIS poursuit le renforcement de l’activité économique du Sud tout en répondant aux attentes et besoins des entreprises du territoire en termes de locaux et de foncier aménagé.

Avis de la CIVIS sur la reprise de la compétence tourisme par les communes de Saint-Pierre et de Cilaos.

La CIVIS exerce, depuis le 1er janvier 2017, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », au titre de ses compétences obligatoires L’article 10 de la Loi 3DS (Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification), offre aux communes touristiques membres des communautés d’agglomération, et classées stations de tourisme, la possibilité de se faire restituer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Par arrêtés préfectoraux, les communes de Saint-Pierre et de Cilaos sont devenues stations classées de tourisme pour une période de 12 ans.

Par délibérations de leurs Conseils Municipaux, ces deux communes ont sollicité l’avis de la CIVIS sur la reprise de cette compétence.

Le conseil communautaire doit rendre son avis dans un délai de 3 mois à compter de la saisine des communes concernées.

Maîtriser sa demande en énergie.

La transition énergétique est un enjeu majeur de notre société pour lutter contre le réchauffement climatique et l’émission de gaz à effet de serre. Cette transition, si elle se fait notamment par la production d’énergie renouvelable, ne pourra se faire sans une réduction drastique des consommations. C’est pourquoi, la CIVIS s’est engagée dans une politique de réduction de sa consommation en énergie, avec notamment la mise en place du plan d’action décret tertiaire inscrit dans son Contrat de Relance et de Transition Écologique.

La CIVIS intègre ainsi d’ores et déjà sur son patrimoine des dispositifs visant à diminuer sa consommation en énergie et souhaite inciter ses sites à développer davantage d’actions en ce sens. Afin de mener à bien ces actions de Maitrise de la Demande en Énergie (MDE), la CIVIS a fait appel au soutien d’EDF. En tant que cliente, la CIVIS peut en effet prétendre à des aides. A travers la signature de cette convention, EDF accompagnera la CIVIS dans l’identification et la réalisation d’opérations d’efficacité énergétique en finançant leur mise en œuvre via le versement d’une « Prime économies d’énergie», dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie.

Les sites éligibles sont les suivants (liste non exhaustive) :

• Le stade Michel Volnay

• Le stade Gaby Folio

• Le Centre Funéraire du Sud

• Le siège de la CIVIS

• L’Archipel des Métiers d’Art à Cilaos

• Le stade Théophile Hoarau, à la date du transfert de l’équipement

La CIVIS espère ainsi opérer sa transition énergétique dans les meilleures dispositions et contribuer à la préservation de l’Environnement.