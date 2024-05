« Mai à vélo » Balade sur Saint-Pierre édition 2024

AU MOIS DE MAI, c’est la fête du vélo

Rejoignez-nous pour une balade familiale le 19 mai 2024.

https://framaforms.org/inscription-a-la-balade-mai-a-velo-1713768443

Départ : 9h sur le parking de la base nautique (Saint-Pierre)

Arrivée : 11h30 au même endroit

Casque et gilet de sécurité obligatoires

Balade familiale de 20, 2 km (niveau moyen)

Enfant à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte.

En partenariat avec Saint-Pierre, le CRUB et la Police Municipale.

Laa rejoint l’opération nationale «« , une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler autour du vélo.

C’est l’occasion pour chacune et chacun de découvrir ou redécouvrir cette mobilité active et son territoire grâce à des animations et challenges locaux partout en France, pour fêter le vélo.