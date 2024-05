Discours de Michel Fontaine en préambule du conseil communautaire du 22 mai 2024

En préambule de notre conseil, permettez-moi de prendre la parole au sujet des actes de vandalisme dont est victime le groupement exploitant le Réseau de transport public Alternéo depuis bien trop longtemps.

En effet, depuis des années, des voyous s’attaquent aux véhicules du réseau de transport, causant des dommages considérables et perturbant un service public essentiel à notre quotidien. Je tiens à adresser mon plein et entier soutien aux agents du groupement, à présenter mes excuses aux usagers qui n’ont pas à subir cette crainte et à dénoncer ce qui s’apparente pour moi à une forme d’immobilisme des forces de sécurité sur notre territoire.

Permettez-moi de rappeler que le service de transport public offert par la CIVIS est à la disposition de tous. Il permet à nos concitoyens de se déplacer pour aller travailler, étudier, se soigner et mener leurs activités quotidiennes. Ce service représente un investissement significatif pour notre Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), à hauteur de 27 millions d’euros par an. Ces fonds, issus de nos impôts et des contributions de nos partenaires, sont destinés à garantir un transport fiable, accessible et sécurisé pour tous les habitants de notre région.

Les actes de vandalisme ne sont pas seulement des destructions matérielles ; ils sont une attaque directe contre notre communauté, contre notre qualité de vie et contre les efforts considérables consentis pour offrir ce service. Chaque bus endommagé, chaque retard causé par ces incidents affectent directement nos familles, nos travailleurs, nos étudiants et les plus vulnérable d’entre nous.

La Constitution et les lois de notre République sont claires : l’État a le rôle d’assumer la sécurité des biens et des personnes. Nous avons besoin de la protection de l’État pour garantir que les infrastructures publiques, comme les bus de la CIVIS, soient préservées et que les usagers puissent voyager en toute sécurité. C’est pourquoi, aujourd’hui, la Communauté Intercommunale lance officiellement un appel à ce que les bus et les voyageurs de nos réseaux soient protégés par l’État.

Nous demandons une action ferme et immédiate pour mettre fin à ces actes de vandalisme. Nous appelons à une coopération renforcée entre les forces de l’ordre, les autorités locales et notre communauté pour assurer la sécurité de nos services de transport public. Des mesures préventives doivent être mises en place, incluant une surveillance accrue et une intervention rapide en cas d’incidents.

Ensemble, nous devons montrer que nous ne tolérerons pas ces comportements destructeurs. Nous devons protéger notre bien commun et assurer que le service public de transport reste un pilier de notre communauté, accessible et sécurisé pour tous. »