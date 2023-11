Olivier Becht appelle les entrepreneurs réunionnais « à exporter »

Le ministre du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht, est à La Réunion pour une visite officielle. Il a rencontré la présidente de Région Réunion, Huguette Bello. Ils ont échangé sur les possibilités d’exportation des produits réunionnais dans la zone.

Olivier Becht a notamment cité les produits qui peuvent être exportés dans le reste du monde avec bien sûr une priorité donnée à notre bassin géographique. Il déclare : « Mon but avec Business France, c’est de pousser les entrepreneurs réunionnais à exporter d’abord dans l’environnement proche de l’océan Indien dont La Réunion est le vaisseau amiral de la France avec cette capacité à se déployer à la fois vers les pays d’Afrique mais aussi vers l’Inde, l’Australie et derrière vers les pays asiatiques. »

Sur la question du commerce extérieur de l’île et sur le déséquilibre de la balance commerciale de La Réunion, il a indiqué qu’il n’était pas question de freiner les importations, mais plutôt de mettre l’accent sur les produits de qualité produits localement. « Notre objectif est d’aider les entreprises à exporter les produits. Exporter, ça veut dire produire plus. Produire plus, ça veut dire plus de gens, des salaires plus élevés. C’est un rapport gagnant-gagnant pour tous« , assure-t-il.

Huguette Bello a fait un point sur l’octroi de mer : « L’octroi lé pa l’auteur de la cherté des marchandises ici à La Réunion ». Comme lors du CIOM, Elle compte demander au ministre délégué chargé des Outre-mer de porter une grande attention à ce sujet.

« Il faut booster l’exportation, le commerce, l’industrie de La Réunion vers l’Hexagone, l’océan Indien. Nous occupons une position géostratégique importante convoitée par les grandes puissances », a-t-elle affirmé.

(Images : Samuel Irlepenne)