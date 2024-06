Nouvelle-Calédonie : Un huitième mort après un échange de tirs avec les gendarmes

Yves Dupas, procureur de la République de Nouvelle-Calédonie, a annoncé qu’un jeune homme de 26 ans était décédé des suites de ses blessures ce vendredi. Il avait été touché aux côtés d’un autre jeune kanak alors qu’ils se trouvaient sur un barrage au col de la Pirogue, non loin de la tribu de Saint-Laurent, fief indépendantiste. D’après les premiers éléments, plusieurs gendarmes mobiles circulaient à bord d’une voiture de location, quand ils ont été pris pour cible juste après avoir passé le barrage. Un pick-up les aurait percutés par l’arrière, tandis que des tireurs les prenaient pour cible. Des coups de feu sont échangés et les gendarmes parviennent à faire fuir leurs opposants. Les victimes seront prises en charge et transportées au Médipôle par les gendarmes.

De leurs côtés, des membres de la CCAT avaient d’abord dénoncé des tirs provenant de membres des « milices citoyennes » et affirmaient que des jeunes avaient été pris pour cible. Des éléments balayés par le procureur, qui rappelle que ces déclarations « ne correspondent aucunement aux constatations faites et aux premiers actes d’enquête, laissant supposer une atteinte grave aux forces de sécurité intérieure dans un contexte d’embuscade ».