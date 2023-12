Mystère du vol MH 370 : De nouvelles recherches dans une zone inexplorée

Un expert spatial et un pilote, avec l'appui des autorités, lancent de nouvelles recherches à l'ouest de Perth en Australie.

L’expert spatial Jean-Luc Marchand et le pilote de ligne et commandant de bord à la retraite Patrick Bly ont réussi à convaincre l’Australian Transport and Safety Autority mais aussi le gouvernement malaisien ainsi qu’Ocean infinty, une société d’exploration, de lancer de nouvelles recherches sur le MH370, indique le site i24news. Le mystère est-il en passe d’être bientôt résolu ?

Les deux experts enquêtent sur la disparition de l’avion de la Malaysia Airlines. Ils ont soumis l’hypothèse d’un détournement délibéré de l’avion par un pilote expérimenté. Parti de Kuala Lumpur à destination de Pékin, le vol MH370 a cessé d’émettre sa position au-dessus du golfe de Thaïlande.

En s’appuyant sur la technologie du “Weak Signal propagation Reporter” (WSPR), qui suit les données historiques des signaux radio heurtant les avions, la zone de recherches jusqu’alors inexplorée s’établit à environ 1560 km à l’ouest de Perth en Australie. Des recherches cohérentes avec les analyses précédentes de Boeing et de l’Université d’Australie occidentale qui étudient les débris retrouvés dans l’océan Indien, assurent les experts.

Selon Jean-Luc Marchand et Patrick Bly, la zone “relativement petite” pourrait être couverte en 10 jours. De quoi raviver l’espoir des familles. 237 passagers se trouvaient à bord de l’avion de la Malaysia Airlines quand il a mystérieusement disparu ce 8 mars 2014.