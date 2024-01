Météo : Une matinée sous le soleil avant quelques gouttes cet après-midi

Le bulletin de Météo-France :

Au lever du jour, les nuages présents le long des littoraux Est et Nord peuvent parfois distiller quelques gouttes, partout ailleurs la matinée s’annonce généralement bien ensoleillée et le temps très agréable. Au fil de la journée, les nuages se font de plus en plus présents le long des pentes Nord et Est puis Ouest et finissent par donner quelques farines dans l’après-midi. Le ciel devient également plus gris pour l’après-midi dans les régions du Port, de Saint-Denis et de Saint-André alors que les littoraux Sud-Ouest et Sud bénéficient de conditions plus ensoleillées. Les cirques et les sommets au-dessus de 2 000 m devraient également conserver de belles éclaircies dans l’après-midi.

Le vent de Sud à Sud-Est est tout au plus modéré et souffle sur le littoral de Saint-Pierre à Boucan ainsi du Tremblet à Champ-Borne. Ailleurs ainsi que dans les hauts, le vent est faible.

La mer devient forte dans le sud avec une houle de sud-est en regain, 2 à 2.5 m grandissant à 2.5 à 3 m en cours d’après-midi.