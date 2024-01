Météo : Une journée de répit ce mercredi

Le bulletin de Météo France Réunion :

En début de journée, le temps est nuageux sur le département mais généralement sec. Quelques précipitations peuvent encore intéresser l’Est du territoire mais sans grande conséquence. Au fil de la matinée, le soleil fait de belles apparitions avant que les habituels nuages de pente ne viennent accaparer les hauts. Les éclaircies résistent dans les endroits bien ventilés comme les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest ainsi que sur les premières pentes associées. L’après-midi reste assez bien ensoleillée mais des débordements nuageux s’opèrent vers le Nord-Ouest avec possibilité de quelques averses souvent isolées et tout au plus modérées. En somme, c’est une journée de répit dont il faut profiter.

Le vent est de son côté moins bienveillant. Orienté à l’Est-Sud-Est, il engendre des rafales de 50 à 60 km/h sur les côtes exposées entre Saint-Leu et Saint-Joseph ainsi que sur le littoral Nord. Dans les hauts et sur les Plaines, les pointes atteignent 50 km/h.

La mer est peu agitée à agitée mais se creuse sur le Sud en fin de journée et surtout la nuit prochaine. Une houle de Sud comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres en journée s’amplifie la nuit prochaine pour atteindre ou dépasser les 2 mètres 50.