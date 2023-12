Météo : Le week-end démarre sous le soleil, mais la pluie n’est pas loin

Le bulletin de Météo France Réunion :

Ce début de week-end, est marqué par la présence dominante du soleil malgré quelques nuages sur la côte Est. Puis dès le milieu de matinée, les nuages gagnent les pentes et gonflent progressivement pour s’emparer de l’intérieur de l’île. Dès le début de l’après-midi, les averses se déclenchent avec une préférence pour les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest. Du côté de la Possession voire de la Montagne par exemple à Bois de Nèfles Saint-Paul, elles peuvent prendre un caractère modérées à fortes, même si elles sont moins marquées que vendredi. Un peu plus tard, elles finissent leurs courses en mer sur la baie de la Possession et sur Saint-Leu.

Les températures conservent des valeurs pleinement estivales avec 30 à 33 degrés en bord de mer, 28 degrés à Cilaos et 20 degrés au Maïdo.

L’alizé d’Est à Sud-Est souffle en rafales voisines de 50 km/h sur les littoraux Nord et Sud. Les brises dominent de La Possession à la Pointe au Sel.

La mer est peu agitée sur le Nord et l’Est, agitée au Sud et à l’Ouest au déferlement d’une petite houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50.