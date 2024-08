Météo : Du beau temps sur toute l’île

Le bulletin de Météo-France :

Un temps agréable se poursuit sur l’île avec un bon ensoleillement matinal. Les nuages de pentes s’activent à la mi-journée et débordent préférentiellement sur les littoraux nord et Est. Cependant, il continue à faire beau sur les plages de l’ouest et sur la région de St-Pierre. En montagne, le soleil répond pleinement présent le matin mais compose avec quelques nuages l’après-midi dans les cirques. Comme la veille, les farines restent isolées et peu significatives.

Les températures sont fraîches au petit matin mais avoisinent à la mi-journée 25 à 27°C sur le rivage, 19 à 22°C dans les cirques.

Les brises sont majoritaires. La mer est forte sur l’ouest et le sud au lever du jour mais devient agitée en journée en raison de la houle australe qui s’amortit. De l’autre côté de l’île, sur le nord et l’Est, plus protégé, les conditions de mer sont bonnes.