Météo à La Réunion : Retour du mauvais temps en milieu de semaine

Les conditions météorologiques devraient se dégrader dans les jours qui viennent à La Réunion. La moitié Sud de l'île sera plus particulièrement concernée. Les rafales de vent vont se renforcer et des averses sont attendues.

Météo France annonce qu’une zone humide va aborder les Mascareignes en milieu de semaine. Le beau temps qui s’est installé ce week-end à La Réunion devrait laisser place à une météo plus dégradée à partir de mardi qui va se généraliser mercredi et jeudi.

Le mauvais temps arrive dès mardi

Les pluies devraient être présentes dès mardi matin dans le Sud Sauvage et sur Sainte-Rose. Le vent de Sud-Est est encore modéré avec des rafales de 50 km/h le long des côtes Sud-Ouest et Nord-Est, mais aussi Ouest, l’après-midi.

La journée de jeudi s’annonce plus nuageuse avec des averses dans l’intérieur de l’île l’après-midi. Les rafales de vent atteignent les 60 km/h et la mer devient plus agitée avec une houle de 2,50 mètres.

Selon Météo France, les conditions météorologiques devraient être les plus humides, ce jeudi avec des pluies, surtout dans le Sud Sauvage et sur les flancs du Volcan.