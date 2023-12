Météo à La Réunion : Il a plu trois fois plus que la normale en novembre

Les précipitations

Ce mois de novembre a été ponctué de plusieurs épisodes pluvieux assez marqués qui ont permis au bilan pluviométrique mensuel d’être partout excédentaire sur l’île. C’est le mois de novembre le plus arrosé sur la période 1972-2023, donc sur 52 années de mesures. Le bilan pluviométrique mensuel (+190 % en moyenne sur le département) est très excédentaire sur la majeure partie de l’île puisqu’on atteint 4 fois les normales sur le Nord, plus de 3 fois les normales sur le Sud-Ouest, le Sud-Est et l’Est, et près de 3 fois les normales sur l’Ouest. Les hauts du Nord-Est et du Sud-Ouest enregistrent des excédents plus limités (+80% et +55% respectivement), mais qui sont déjà profitables compte tenu des déficits accumulés les mois précédents. Ce mois de novembre permet ainsi de clore la saison sèche 2023 (de mai à novembre) sur une note optimiste pour la ressource en eau. Plusieurs épisodes de fortes pluies, surtout en 1ère décade, parfois d’intensité exceptionnelle pour la saison : Les 2 et 3 sur le Nord et l’Est (plus de 400 mm dans les hauts et 50 à 150 mm sur le littoral) et dans les hauts de St-Paul (50 à 150 mm). En 48h on enregistre ainsi 511 mm à Montauban (St-Denis), 482 mm à Bras-Pistolet (Ste-Suzanne), 413 mm au Brûlé Val Fleuri, 198 mm à St-Benoît, 148 mm à Bois-de-Nèfles St-Paul, 101 mm à Gillot-Aéroport, 95 mm au Port.

Les températures Malgré des températures de surface de mer toujours aussi chaudes autour de la Réunion, une couverture nuageuse plus importante que d’habitude pour un mois de novembre a permis de limiter les températures en journée (écart* à la normale 1991-2020 de seulement +0,5°C pour les températures maximales). En revanche cette couverture nuageuse a retenu la chaleur la nuit et l’écart* a ainsi atteint +1,1°C sur les températures minimales. Après 3 mois consécutifs record, la température moyenne sur l’île* ne se situe qu’au 5ème rang des plus élevées sur 56 années de mesures. Sur les 8 derniers mois c’est aussi la première fois que la température moyenne ne monte pas sur le podium des températures les plus élevées. Mais il n’en reste pas moins que ce mois de novembre est resté plutôt chaud dans l’ensemble. * basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et Plaine des Cafres)

L’insolation et le rayonnement Rayonnement Le soleil brille plus que d’habitude sur l’Ouest, comme à Colimaçons (+10%), et aussi à la Plaine des Palmistes (+5%). En revanche, le ciel est plus nuageux que de coutume presque partout ailleurs (-25% au Baril, -15% à Gros-Piton Ste-Rose, -10% à Bellecombe-Jacob, Cilaos, Pont-Mathurin, -5% à Plaine des Cafres, Pierrefonds-Aéroport et Gillot-Aéroport). Durée d’insolation A Gillot-Aéroport, la durée d’insolation totale du mois est de 181 heures, alors que la normale est de 212 heures. Ce mois de novembre a donc été bien plus nuageux que d’habitude à Gillot (au 4ème rang des plus nuageux sur les 25 dernières années). 6 journées faiblement ensoleillées (moins de 4h de soleil) ont été observées.

Le vent Le régime des vents est à peu près normal, avec des alizés fréquents, modérés à assez forts. On enregistre 4 jours de vent fort (rafales supérieures à 58 km/h) à Gillot-Aéroport et 5 jours à Pierrefonds-Aéroport, ce qui est exactement le nombre de jours normal pour un mois de novembre pour ces deux stations. Ci-dessous les roses des vents horaires du mois à Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport, Pointe-des-Trois-Bassins, Saint-Benoît, le Port et le Baril. Elles permettent de visualiser les fréquences de direction et de force du vent moyen de chaque site.

La houle Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois : du 4 au 6 novembre : houle de sud-ouest de 2,5 m en moyenne sur la côte sud et le Sud Sauvage.

le 12 novembre : houle de sud-ouest de 2,5 m en moyenne sur la côte sud et le Sud Sauvage.

La pression La pression moyenne mensuelle réduite au niveau de la mer à Gillot-Aéroport est de 1015,9 hPa. C’est légèrement inférieur à la moyenne 2001-2020 (1016,1 hPa). Pression minimale : 1011,2 hPa le 28

Pression maximale : 1019,8 hPa le 22